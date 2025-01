Novoroční překvapení trenéra Kováče (45) a jeho manželky (41): Naše nové miminko

Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč (45) a jeho manželka Klára (41), známá jako modelka také pod dívčím jménem Medková, oznámili na instagramu krásnou novinu. Jejich rodina se rozroste o čtyřnohé miminko.

„Tak jedno předsevzetí do nového roku by tu bylo... Nikdy neříkej nikdy. O jednoho člena bude v rodině víc," napsala k fotce ultrazvuku Klára a přidala bláznivé emotikony. Pak se odmlečela, a tak to vypadalo, že k synům Radkovi (15) a Davidovi (13) přibyde nečekaně ještě další sourozenec.

Po pár hodinách se ale ukázalo, že si vicemiss z roku 2003 ze svých sledujících pořádně vystřelila. "Naše nové miminko," napsala k videu vipetky kojící pětici rozkošných štěňátek. Na další fotce pak představila přímo vytoužený přírůstek, fenečku Amy.