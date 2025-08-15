La Liga je zpět: staveniště Camp Nou, chaos u registrací. Hancko za titulem, co Krejčí?
Favorité na titul zůstávají stejní. Obhájci z Barcelony se vrací na rozestavěný Camp Nou, Real Madrid začíná novou éru pod Xabim Alonsem. Promluví do tradiční tahanice i Atlético s Dávidem Hanckem? Jak si povede Girona Ladislava Krejčího? Dostane první minuty Jiří Letáček? A vyřeší kluby četné problémy s registracemi hráčů včas před startem dalšího ročníku? Nový ročník La Ligy startuje už v pátek večer – deník Sport vybral zajímavé události a natipoval šampiony.
Barca na staveništi
Ofenzivní tornádo pod vedením Hansiho Flicka doneslo Barcelonu k devátému historickému double – kromě ligového triumfu ovládli Katalánci i Copa del Rey. Cíl je stejný i pro nadcházející sezonu. Opírat se budou znovu o nebezpečný triumvirát Yamal–Lewandowski–Raphinha. Po dvou letech v azylu se navíc těší na návrat na Camp Nou, kde chtějí z domácího prostředí udělat pevnost. První tři kola sice odehrají venku, ale pak už se vrátí na ikonický stánek. Celý rok se ovšem bude pokračovat na stavbě a finální dokončení je naplánováno na léto 2026.
Zmatky kolem registrací
Start sezony se blíží, ale v zákulisí panuje nezvyklý chaos. Celkem 158 fotbalistů v La Lize stále čeká na zapsání do soutěžních listin, vinou potíží s platovými stropy a administrativními překážkami. Nejvíc do očí bije situace Barcelony, která má momentálně registrovaného jen jednoho brankáře, Iňakiho Peňu, a mezi přihlášenými chybí i hvězdná posila Marcus Rashford. V podobné šlamastyce jsou i Celta Vigo, Levante, Sevilla, Getafe, Betis nebo Elche – pokud problémy rychle nevyřeší, mohou do prvních kol vstupovat bez klíčových jmen.
Nový madridský balet
Jak dopadne velká rekonstrukce nejznámější fotbalové značky planety? Real Madrid po sezoně bez trofejí znovu touží po španělském trůnu a do nové éry ho povede trenér Xabi Alonso, který ještě nedávno v bílém dresu na Santiago Bernabéu dirigoval hru ze středu pole. Kromě uznávaného stratéga Carla Ancelottiho se s klubem navíc rozloučil také kapitán Luka Modrič a do sezony tým vyběhne s novou vizáží. Podle sázkových kanceláří je Real největším favoritem na titul. Dostojí očekávání po náročném programu na mistrovství světa klubů?
Hancko v boji o titul?
Věčně třetí klub země sangrie a koridy se znovu pokusí nabourat vládu gigantů. Pomoct by k tomu Atléticu Madrid měla řada nových tváří včetně exparťana Dávida Hancka, který by měl okamžitě zaplout do věhlasně vypilovaného obranného valu „Los Colchoneros“. Za posily utratil červeno-bílý klub ze španělské metropole zatím 175 milionů eur (4,3 miliardy korun), což je napříč všemi španělskými kluby nejvyšší cifra. Pomůžou značné investice k úspěchu?
Anglické hvězdy
Angličané dlouho domovinu rádi neopouštěli, ale to se teď mění a několik ostrovanů bude v této sezoně patřit k nejsledovanějším mužům soutěže. Hvězdného Juda Bellinghama v Realu Madrid doplní parťák z reprezentace Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Napěchovaný útok Barcelony pak doplní někdejší zlatý chlapec Manchesteru United Marcus Rashford. Dohromady bude v La Lize působit hned šest Angličanů, což je nejvyšší počet v historii. Hvězdné trio doplňují Conor Gallagher v Atléticu, Tyrhys Dolan v Espanyolu a Ovie Ejaria v Realu Oviedo.
Čeští legionáři
První sezonu ve Španělsku za sebou má stoper Ladislav Krejčí. Po osobní stránce mu vyšla solidně, ale týmově byla velkým zklamáním. Girona po senzační kvalifikaci do Ligy mistrů bojovala až do závěrečných kol o záchranu. Bývalý kapitán Sparty by si i přes týmové trable měl bez větších problémů udržet místo v základní sestavě, kde zaujme pozici levého stopera. A co další český zástupce v soutěži? Jiří Letáček zatím v Getafe čeká na ligový debut a nic nenasvědčuje tomu, že by se role brankářské jedničky měla měnit.
Pohádkový návrat
Po 24 letech se Real Oviedo znovu nadechne k prvoligovému fotbalu. Euforie ve městě na severozápadě Španělska nebere konce – postup si klub vybojoval až na konci června v play off druhé ligy. Symbolem návratu je čtyřicetiletý Santi Cazorla, který v Oviedu s fotbalem začínal a po úžasné kariéře v Arsenalu či Villarrealu o další rok prodloužil smlouvu ve svém domovském klubu. Povede ho tak při opětovné štaci mezi elitou. První kapitolu pohádkového příběhu napíše už v pátek právě na hřišti Villarrealu.
Predikce Sportu
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Atlético Madrid
4. Real Betis
Tip na sestup: Elche, Real Oviedo, Getafe.
Tip na umístění Girony: Na rozdíl od minulé sezony se nebude plácat na hraně sestupového pásma, ale velký vzestup nečekejme. Katalánci se umístí okolo 10. místa v klidném středu.
Tip na nejlepšího střelce: Kylian Mbappé (Real Madrid)