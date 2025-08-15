Další pokus Baníku najít náhradu do středu pole: Ostrava oslovila lídra konkurenta
PŘÍMO Z VÍDNĚ | Už je velmi složité spočítat, o kolikátý pokus Baníku během posledních týdnů vlastně jde. Ano, ostravský klub se vyptává na dalšího hráče, kterým by chtěl posílit kádr. Víc než pravý stoper nyní rezonuje pozice ofenzivního záložníka, kde Slezané oslabili odchodem Ewertona a zraněním Filipa Kubaly. A navíc zřejmě přijdou minimálně i o Matěje Šína, o nějž intenzivně stojí Alkmaar. Pravděpodobný je i odchod Tomáše Riga. Proto FCB podle informací iSportu momentálně řeší přímou možnou náhradu od ligového konkurenta.
Trenér Baníku Pavel Hapal pravidelně opakuje nutnost kvalitního doplnění. „Měli jsme v úmyslu a plánu mužstvo posílit, vyhlédnutí hráči jsou. Něco se dá udělat, něco je nereálné. Nechceme hráče dělat, když o nich nejsme stoprocentně přesvědčení. V tomhle to trošku vázne, ale uvidíme, co přinesou další dny. Přestupové období ještě nekončí – směrem dovnitř i ven. Z tohoto pohledu jsem trošku nervózní, ale apeluju na posílení co nejlepším možným způsobem. Řeší to Luděk Mikloško s panem majitelem a panem Bělákem, je třeba vyčkat,“ řekl v Rakousku.
Jak se redakci přímo ve Vídni podařilo zjistit, zájem má ostravský klub o