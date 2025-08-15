Dusík k zájmu Novy o biatlon: ČT bude bojovat! Nebylo lehké získat ani ženský fotbal
I po odchodu zlaté generace kolem Gabriely Soukalové či Ondřeje Moravce zůstává biatlon televizním fenoménem a Česká televize o něj chce do budoucna usilovat i přes zájem soukromé stanice Nova. „Zatím má práva ČT, o dalších letech se bude jednat. Samozřejmě o ně budeme bojovat dál,“ reagoval Michal Dusík, šéfredaktor sportovní redakce České televize.
Pro olympijskou zimu je všechno jasné. Biatlon bude v sérii závodů Světového poháru i během Her v Anterselvě doma na veřejnoprávní stanici. Ta drží opci ještě na další čtyři roky a touží si oblíbený český hit udržet. „Uvidíme, co všechno bude rozhodovat. Na naší straně jsou velmi dobré zkušenosti biatlonové unie s Českou televizí nejenom z pozice vysílatele, ale i z pozice host broadcastera,“ upozorňuje Dusík.
Jak je pro vás biatlon důležitý?
„Pro nás je důležitý každý sport, každý sport s českou účastí a úspěšný český sport. Zároveň jsme schopni každý sport ve vysílání nahradit. Pochopitelně, biatlon je pro nás docela důležitý. Na druhou stranu teď jsme vysílali úspěšné mistrovství světa v plavání, které mělo velmi dobrý ohlas a velmi zajímavou sledovanost. Lidi se díky časovému posunu dívali i ze záznamu, což nebývá úplně zvykem. Jako novinku budeme po dlouhých letech vysílat mistrovství světa v boxu. Trh se sportovními právy je v tomhle velmi živý organismus. Každý se snaží v konkurenčním prostředí uspět.“
Jste připraveni usilovat o biatlonová práva i v souboji s konkurencí?
„My jsme připraveni bojovat o každá práva. Bojovali jsme o fotbal, o hokejovou extraligu. Úspěšně jsme bojovali, a byl to docela boj, o ženský fotbal. Není to tak, že ženský fotbal nikdo nechce. Vůbec ne, je to obráceně, byl tam i velký zájem od konkurence. Ale projekt, který jsme nabídli, byl nejlepší. Jsme připraveni bojovat o jakákoli práva do nějaké rozumné částky. U nás musí dávat smysl poměr cena a výkon. Máme zodpovědnost za prostředky, které můžeme do sportu dát.“
Kde je vaše hranice?
„Teď jsme to zase řešili u předkol pohárů. My můžeme koupit něco za rozumnou částku a v místě, kde to můžeme využít. Nemůžeme koupit třeba práva na fotbal ve chvíli, kdy už tam máme jiný sport, za který jsme zaplatili poměrně značnou částku a je to sport s českou účastí, který je z českého pohledu důležitý. My musíme zvažovat každý nákup práv i touhle optikou. Není to jenom o tom, že za každou cenu chceme jeden sport a všechny ostatní sporty jdou stranou. Každý ze sportovních diváků má právo na ten svůj sport, a když má zajímavou českou stopu, tak o něj chceme bojovat.“
Počítáte nadále s kontinuálním vysíláním zimních sportů, jehož je biatlon vlajkovou lodí?
„Samozřejmě s tím počítáme i na letošek. Biatlon je důležitou součástí tohohle kontinuálního vysílání a letos zase bude. Zároveň, kontinuální vysílání je tak pestré, že bychom uživili zimními sporty klidně dva souběžné programy, dokonce i víc. Lidi to můžou vidět na ČT sport plus, kde si mají možnost pouštět přenosy, ke kterým se nedostaneme v rámci kontinuálu.“