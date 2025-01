Záchranář Dvořák o tragédii na hokeji v Pardubicích: Vyndejte si hlavu ze zadku!

Úterní duel mezi Pardubicemi a Litvínovem přinesl smutný moment na ochozech. Po kolapsu tam zemřel jeden z diváků, o jehož záchranu se pokoušeli přítomní zdravotníci, ale ani už nedokázali pomoci. Jejich slavnější kolega a lékař Marek Dvořák teď situaci rozebral ze svého pohledu a nad některými reakcemi mu zůstával rozum stát.

Česko obletěla fotka, na níž je záchrankářka, která se s pomocí hokejistů Martina Kauta a Ondřeje Kašeho snaží přes led co nejrychleji dostat k divákovi po kolapsu. Právě tento snímek později sdílel i sám Dvořák, který se coby lékař dokázal dost dobře vžít do situace.

„Tahle fotka zachycuje fakt moc. Je v ní všechno, co mě fascinuje na urgentní medicíně, je v ní to, proč si myslim, že je to nejlepší práce na světě,“ začal ve svém dlouhém monologu.

„Fanoušci pískají a mávají. Hokejisté dvou znepřátelených celků přestávají hned hrát, stadion tichne, probíhá resuscitace zkolabovaného pána. Hráči pohotově pomáhají zdravotnici přes ledovou plochu k rychlé resuscitaci fanouška, kterou započali už přítomní diváci,“ popsal okolnosti, ze kterých mrazí. Jen málokdo si nejspíš dokázal představit, že návštěva hokejového klání může mít takhle smutný konec.

„Nikoho v tu chvíli nezajímá hokej, ti, co před chvílí fandili hokejistům, teď fandí zdravotníkům a pánovi, který zrovna hraje svůj nejdůležitější zápas v životě… Bohužel, tenhle zápas prohrál…Přesto jsem hrdej,“ pokračoval Dvořák, který přidal výčet toho, co jej z pohledu lékaře zaujalo.

„Fanoušci začali s resuscitací, hráči přestali hrát, laici skvěle resuscitovali, Záchranná služba dojela ve skvělém čase a zdravotníci dělali možné i nemožné - každý dělal to, co má. Někdy to je prostě takhle rozdané a i kdyby se všichni rozkrájeli, příroda je někdy v tomhle prostě svině,“ konstatoval trpce doktor, který na sociálních sítích často dává lidem nahlédnout do práce ve zdravotnictví. A přiznává, že takový scénář bohužel není raritou.

„To zažíváme u 9 resuscitací z deseti. Neznamená to tedy, že by někdo udělal něco špatně,“ poukázal na dost krutou statistiku.

„Bohužel jsem se kromě spousty Vašich zpráv na tohle téma začetl i do komentářů na sociálních sítích. Většina z nich je dojemná, účastná, ale samozřejmě vyplavalo spoustu samozvaných odborníků na urgentní medicínu, korunu tomu dala paní, které je jasné, že »to ten hokejista měl určitě z těch steroidů co si píchal« - prosím, vyndejte si hlavu ze zadku,“ nechápal poznámky některých lidí. „Ty komenty se někoho můžou vážně dotknout, může to číst rodina… Ten pán by pravděpodobně jinak zemřel doma v obýváku na stejnou diagnózu,“ upozornil záchranář, jenž zasahoval například i při záchraně syna influencerky Nikol Leitgeb, se kterou se poté začal přátelit a společně stojí za projektem Kryjeme Vám záda.

„Rodině tedy hlubokou účast, všem, co se na záchraně podíleli mega respekt, stejně jako všem, kteří tohle dělají v práci každý den… Pokud jste to někdo viděl a zanechává to ve Vás pocity smutku, úzkosti, neváhejte vyhledat pomoc, není ostuda si o ní říct i v tomhle případě… Opatrujte se,“ rozloučil se Dvořák.