Předplatné

ONLINE: Plzeň - Karviná 1:0. Durosinmi potrestal Lapešovu minelu

Rafiu Durosinmi slaví gól do sítě Karviné
Rafiu Durosinmi slaví gól do sítě KarvinéZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Plzeň na svém hřišti přivítala fotbalisty Karviné
Plzeň na svém hřišti přivítala fotbalisty Karviné
Dávid Krčík utěšuje brankáře Jakuba Lapeše
Skóre proti Karviné otevřel za Plzeň Rafiu Durosinmi
Skóre proti Karviné otevřel za Plzeň Rafiu Durosinmi
Skóre proti Karviné otevřel za Plzeň Rafiu Durosinmi
Radost plzeňských fotbalistů
16
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Plzeň čelí Karviné, do zápasu jde výrazně posilněna a poslední výsledek. V úterní dohrávce totiž přejela Boleslav 5:0, bude při střelecké chuti i tentokrát? Hosté naopak po dobrém startu do sezony podruhé ztratili, Bohemians podlehli 1:2. Jak utkání dopadne, to sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
10
#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů