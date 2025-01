Litvínov si nevážil vedení, sestřelil ho obrozený Kubík: Byl jsem v útlumu

Na přelomu prosince a ledna padl čtyřikrát v řadě, další nastartování českobudějovického Motoru přišlo až v novém roce. Mladou Boleslav udolali jihočeští hokejisté po nájezdech, na ledě lídra z Litvínova už v neděli slavili za tři body. Velký podíl na tom měl obrozený střelec Adam Kubík. Výhru 3:1 režíroval gólem a dvěma asistencemi. Hned dvakrát Motor pokořil nejlepší tým extraligy v oslabení a dokonal obrat. „Šňůra porážek už byla dlouhá, jsme rádi, že jsme to zastavili. Vyhrát v Litvínově je vždycky důležité,“ usmíval se Kubík.

Právě šestadvacetiletý odchovanec Kladna se stal klíčovou postavou vyrovnaného duelu mezi Litvínovem a Českými Budějovicemi. Na začátku třetí třetiny rozehrál přesilovkovou souhru, na jejímž konci stál Tomáš Zohorna. „Dobře jsme to vyřešili, protože jsme v přesilovce párkrát vystřelili a obrana byla rozlítaná. Byla tam díra na kros, takže jsem to hodil Gulymu (Milanu Gulašovi) a ten výborně našel Zohyho (Tomáše Zohornu) do prázdné. Já už byl pak jenom fanoušek. Krásný gól,“ ocenil Kubík.

Sám v další početní výhodě ukázal svoji velkou zbraň. Ranou z první propálil Šimona Zajíčka z pravého kruhu. Litvínov se musel rázem cpát do útoku, Ondřej Kaše ztratil puk a Kubík využil situaci skvěle se zakončujícím Nickem Olesenem.

„Jsem rád, že mi to tam začalo padat. Měl jsem trošku útlum, potřeboval jsem se z něj dostat. Pořád ale nejsem tam, kde bych chtěl být. Snažím se pomáhat týmu, abychom vyhrávali,“ hodnotil svoje výkony Kubík. Za poslední čtyři zápasy se může pochlubit bilancí 3+3.

V sezoně přitom zažil i období, kdy byl mimo hru a nedostával moc času na ledě. Jak se z krize dostal? „Prací. Měl jsem asi moc myšlenek, hodně jsem na sebe tlačil. Jsem rád, že můžu hrát takhle. Pořád to není ono, ale malými krůčky jdu nahoru,“ pravil.

I díky příspěvku Kubíka se Motoru podařilo hned dvakrát přelstít nejlepší oslabení v extralize. Verva v průměru ubrání takřka 90 procent soupeřových přesilovek. Tentokrát inkasovala dvakrát ze tří případů. „Nepřipravovali jsme se na to úplně extra,“ prozradil Kubík. „Hráli to dobře, ale my udělali zbytečné chyby,“ odpověděl za druhou stranu útočník Josef Jícha.

Nechybělo přitom mnoho a radost mohla zavládnout u černožlutých. Po vyrovnané první třetině měl Litvínov ve druhém dějství ohromný tlak. Vytěžil z něj ale jen úvodní trefu Ondřeje Kašeho. Čtyři a šest střel v první a třetí části už bylo na zdramatizování málo.

„Každý zápas chceme hrát dobře dozadu. Čím méně střel na nás půjde, tím méně gólů můžeme dostat. Chtěli jsme hrát obětavě, což se nám dařilo. Moc šancí si Litvínov nevypracoval,“ pochvaloval si Kubík, který neopomněl vyzdvihnout brankáře Milana Kloučka.

„Klíčové hlavně bylo, že nás udržel dlouho v zápase. Chytal famózně, měl super zákroky. Kdyby nám dali na 2:0, těžko se to dohání. Takhle jsme byli na dostřel,“ řekl.

Zatímco Motor se po Novém roce probral ze série porážek, Verva na první body s datem 2025 dál čeká. Po porážce v Olomouci prohrála s jediným vstřeleným gólem i na domácím ledě. „Zdá se nám, že jsme ve všech herních situacích trochu uvolnění. Občas nedostáváme kotouče hluboko, zbytečně si to komplikujeme a pak nabízíme soupeři šance. Tohle musíme zlepšit,“ hlásil asistent litvínovského trenéra David Kočí.

„Zápas se pro nás vyvíjel docela dobře, ale nevážili jsme si vedení. Dělali jsme chyby, nabídli soupeři přesilovky. Speciální týmy nám moc nefungovaly. Tím jsme zápas ztratili,“ doplnil.