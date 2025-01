Česká olympionička a rekordmanka: Je to v pr... Končím kariéru!

Legenda plaveckých bazenů Petra Weber (Chocová), které je držitelkou mnoha českých rekordů a medailí z mezinárodních soutěží se rozhodla k nečekému kroku. Přestože se po mateřství vrátila k závodění, nyní ohlásila konec kariéry. Co ji k tomu přimělo?

Psal se rok 2012, kdy plavání v České republice žilo jménem Petra Chocová (nyní Weber). Mistrovství Evropy vyloupila se dvěmi zlatými a dvěmi stříbrnými medailemi. Svou vrcholovou formu jen potvrdila účastí na letních olympijských hrách v Londýně. Ale to je jen slabý výčet z úspěchů českolipské rodačky.

Plavky pověsila na hřebík poté, co se jí a manželovi freestylistovi Janu Weberovi narodila dcera Lilli. Začala se věnovat fitness trenéřině a pomalu pomýšlela na návrat. K tomu také došlo a mladé plavce přiváděla k šílenství! Několikrát se ještě postavila na nejvyšší stupínek i s dcerou v náručí. Ale teď je konec.

Nejprve jí doporučení pro konec kariéry sdělila neuroložka. "Hmm, to snad nebude tak horký," zadoufala Weber. "Když mi to samé pak ale řekl ortoped a spondylochirurg s tím, ať si klidně plavu a dělám, co do teď, ale brzy se uvidíme na sále, řekla jsem si, že je to v pr..."

V létě zkusila vynechat závody a bolesti ustupovaly. "V tu chvíli jsem pochopila. Ale ještě pořád mi to celé nedoteklo a bude to trvat." Navíc fyzioterapeut i spondylochirurg připomněli podstatnou věc: "Máte děti! Tak co blbnete?" I přes bolesti se rozhodla rozloučit s kariérou stylově - v bazénu na mistrovství republiky. A výsledek? V Brně si doplavala pro titul!