Bizár: OH místo Cortiny v Lake Placid? Týká se to i české medailové naděje

Organizátoři zimních olympijských her 2026 podle agentury AFP oznámili, že pokud nestihnou postavit novou dráhu pro saně, boby a skeleton v Cortině d´Ampezzo, jejich plánem B je americké Lake Placid, vzdálené 6000 kilometrů. Nouzové řešení by ovlivnilo i českou skeletonistku Annu Fernstädtovou, která v pátek skončila druhá v závodě Světového poháru ve Winterbergu.

Třináct měsíců před startem Her Anna Fernstädtová zatím nemá jistotu, kde bude o olympijské medaile bojovat. Ačkoli v Cortině už nová dráha roste.

„Uvěřím, když to uvidím. Všichni říkají všechno, vůbec se nevyznáme, co bude, kdyby to nepostavili,“ řekla Fernstädtová na začátku sezony.

Výstavba dráhy pro saně, boby a skeleton je při organizaci olympiád vždycky problematická, protože vyžaduje vysoké náklady a po Hrách má nové sportoviště jen omezené využití. Pořadatelé proto od začátku zvažovali různé varianty. Od začátku byla ve hře varianta některé z hotových drah ve Spojených státech, Číně, Německu či Rakousku. Dráha ve švýcarském Svatém Mořici, která je od Cortiny asi tři sta kilometrů, se využít nedá.

„Je to přírodní dráha, neví, jestli tam bude sníh,“ vysvětluje Fernstädtová.

Italští organizátoři nakonec přistoupili ke stavbě nové dráhy, ta se ale kvůli problémům s financováním rozeběhla až loni v únoru.

„Takové sportoviště ještě nikdy nebylo vybudováno v tak krátkém čase,“ varoval tehdy Mezinárodní olympijský výbor.

Dráha je v současnosti hotová ze dvou třetin, pořadatelé ale podle pravidel MOV museli zvolit náhradní řešení pro případ krize. A vybrali Lake Placid, kde se už zimní Hry konaly v letech 1932 a 1980.

„Lake Placid je naším oficiálním plánem B. Ale jenom pro případ, že bychom nemohli být v Cortině,“ ujistili organizátoři podle AFP.

V Cortině roste nová dráha na půdorysu staré olympijské trati, kde se o olympijské medaile závodilo v roce 1956 a ve filmu Ve službách Jejího veličenstva se na ní projel i James Bond.

Stihnou to ale organizátoři včas?

„To bude velké překvapení,“ usmívá se Fernstädtová.