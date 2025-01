Justýna, láska mistra světa Sedláka, kraluje mezi architekty: Zlatá dvojka!

Hrdý partner Lukáš Sedlák: Občas jí poradím! Do řemesla Justýně nefušuje, přesto jí jako správný chlap pomáhá. „Snažím se jí teď občas radit s rozhovory, protože byla i v rádiu a je z toho trošku nervózní,“ přiznal Blesku Sedlák, pro něhož je zpovídání od reportérů po zápase vlastně denní chléb.

Před svou partnerkou teď smeká pomyslnou helmu. „Jsem za ni moc rád, že se jí to takhle povedlo. Ocenění jí povzbudí do další práce a dodá jí sebevědomí, že v tom, co vystudovala, dokáže působit dál,“ těší pardubického hokejistu.

A že mu už zanedlouho partnerka zmizí na čtvrt roku do USA? Kdepak, žádnou hořkost z Lukáše necítíte, jen upřímnou radost a hrdost. „Může se podívat do velké architektonické firmy v New Yorku, to pro ni bude skvělá zkušenost! Bůh ví, co všechno z toho všechno vytěží. Jsem jenom rád, že je takhle úspěšná,“ usmívá se Sedlák