Tyká Strakovi, zná se i s Jágrem. Malík z Plzně: NHL není nereálná

K indiánům patří totem. Plzeň vždycky stála na gólmanech. Nick Malík mužstvo drží od začátku sezony. Je největší jistotou. „Moje práce je, aby nám i jeden vstřelený gól stačil a měli jsme co největší šanci vyhrát,“ říká v rozhovoru pro deník Sport. Škodovka moc gólů pořád nedává, ale s brankářskou hvězdou v zádech po děsivém vstupu zvítězila od začátku listopadu ve dvanácti utkáních ze sedmnácti.

Jaromíra Jágra jste vídal jako malý kluk v kabině New York Rangers, kde hrál taky váš otec Marek. Když jste se potkali na ledě, neřekl vám: „Hele, tebe odněkud znám?“

„Už nevím, kdy to přesně bylo, ale z New Yorku se známe. Vzájemný kontakt však mezitím zmizel, vrátili jsme se do Česka. Jarda si mě ale asi pamatuje. Během zápasu ani po něm jsme se ovšem nebavili. Jen jsme si podali ruce a popřáli si všechno nejlepší.“

I Martin Straka hrál tehdy za Rangers. Jaký vztah máte k němu?

„S Martinem se známe, naše rodiny taky. Teď jsme v kontaktu pořád, když chytám v Plzni, potkávám ho denně. Tam je vztah jinačí než s Jágrem.“

Hrál roli i ve vašem příchodu do Plzně?