Pech bez obalu o konci v Motoru. Noční můra, říká veterán. Co ho mrzí?

Boj o všechno, naproti vám Kanada, navíc ve vyprodané ottawské aréně pro bezmála 18 tisíc diváků. Národní tým hokejistů do 20 let čeká v noci na pátek obrovská mise a výzva zároveň. Odklidit domácí Javorové listy ve čtvrtfinále play off mistrovství světa. Kudy na domácího favorita? To je téma pro nový díl podcastu Zimák s Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem a speciálním hostem Lukášem Pechem, před pár dny odklizeným útočníkem z týmu Českých Budějovic. Zkušený extraligový mazák bude po návratu z marodky hrát za druholigový Tábor. Jak to snáší a jaké vztahové záležitosti kolem toho panovaly?