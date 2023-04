NEJ hráč Sedlák o kvalitě extraligy, návratu i Rulíkovi: Těžím z detailů

V NHL mu to ani na druhý pokus nevyšlo tak, aby mu to dávalo smysl. Takže se útočník Lukáš Sedlák rozhodl, že se vrátí do Pardubic. V základní části odehrál jenom 24 zápasů, ale i tahle porce plus výkony v play off stačily k tomu, aby VIP porotu přesvědčil, že je v extralize nejlepší . „Opravdu si toho vážím. Zvlášť, když hlasovali i trenéři,“ tvrdí lídr Dynama.

O vítězství se dlouho, velmi dlouho přetahoval s třineckým kanonýrem Martinem Růžičkou. Ale nakonec výhru v prestižní anketě Sport Magazínu urval pro sebe. „Cítím, že teď můžu mužstvu dát daleko víc než v Americe. Což je důvod, proč hokej hrajeme,“ hlásí ofenzivní univerzál do telefonu. Rozhovor probíhal během semifinálové série Dynama s Třincem za stavu 1:1.

Co na vítězství v anketě Sport Magazínu říkáte?

„Samozřejmě mě to hodně těší. Speciálně díky tomu, že jsou to trenéři a lidi, kteří hokeji rozumí. Toho si opravdu cením. Je to pro mě víc, než kdyby hlasovali třeba fanoušci. Tím je rozhodně nechci snižovat, ale pokud hlasovali trenéři, proti kterým nastupuju, a vidí hokej ze střídačky, těší mě to pochopitelně víc.“

Druhý skončil Martin Růžička, s kterým jste se dlouho přetahovali o vítězství. Až drtivým finišem jste se u voličů dostal před něj. Jak ho vidíte vy?

„Výborný hráč, který to dokazuje už spoustu sezon. Vyhrál řadu titulů, hlavně v Česku má super kariéru.“

Je něco speciálního, co na něm obdivujete?

„Tím, že jsem v minulých sezonách hrál v Rusku, jsem ho moc neměl šanci vidět na vlastní oči. Ale obecně ho pochopitelně mám nakoukaného. Má výbornou střelu, obrovský přehled v přesilovce. Myslím si, že právě v početní výhodě je to jeden z nejlepších hráčů v Česku. To se mi na něm líbí.“

Bronz s přehledem získal 40letý veterán Tomáš Plekanec. Překvapuje vás to?

„Vůbec ne. Výtečný hráč, má za sebou neskutečnou kariéru, tisíc zápasů v NHL a dokazuje, že i ve svém věku může patřit k nejlepším. Kladno táhne, v tomto ohledu má na svůj tým asi největší vliv ze všech hráčů v lize. Obrovsky mužstvu pomáhá. Takže klobouk dolů před ním.“

Kdybyste měl vybrat nejlepšího hráče vy, kdo by to byl?

„Obě jména, o kterých jsme se bavili, by byla určitě nahoře. Takže Růža i Pleky. Potom Michal Kempný. Spartě odváděl super služby, skvělý bek.“

Zkuste říct, koho byste dal úplně nejvýš.

„Těžká otázka… Ale pokud bych se fakt musel rozhodnout, byl by to