Tenisový šíbr Vacek na návštěvě u Rakušana: Pozor, pane ministře! Je obviněný!

Autor: as, J.Kopřiva

Policie jej obvinila v kauze dotačních podvodů a on už si domlouvá u vrchnosti soukromou amnestii?! Tenisový kouč Daniel Vacek (53) byl na návštěvě u ministra vnitra Víta Rakušana (46)!

Hrozí mu osm let basy, tak si to už obšlapuje u jednoho z nejmocnějších politiků v zemi! Mezi fanoušky i experty rezonuje Vackova předvánoční návštěva na ministerstvu vnitra. Pravda, fungoval jako doprovod svěřence Tomáše Macháče (24), nicméně dostal se do kontaktu se šéfem silového rezortu Rakušanem.

První místopředseda vlády vzal oba hosty na střechu ministerské budovy, a aby se jim pochlubil výhledem na Letnou i Hrad, fotil se i se stíhaným Vackem. Z protokolárního hlediska zřejmé faux pas...

„Smyslem mého setkání s Tomášem Macháčem bylo pogratulovat mu k titulu Sportovec roku ministerstva vnitra, je reprezentantem našeho rezortního Olympu. Pana Vacka neznám a o jeho obvinění se dozvídám teď od vás,“ reagoval zaskočený politik na dotaz Blesku.

52 milionů

Přitom kauza rozkradených tenisových dotací, která se už podle vyšetřovatelů vyšplhala na škodu ve výši 52 milionů korun, rezonovala celým loňským rokem. Při únorové razii policisté zatkli dva údajné hlavní strůjce, tenisového prezidenta Kaderku a člena Rady ČTS Flégla, oba pak tvrdli tři měsíce ve vazbě. V poutech krátce skončili i generální sekretář svazu Faster a finanční ředitelka Baierová.

Ze šestice obviněných (Fléglova manželka byla obviněna dodatečně) tak zatčení unikl jen Vacek, protože zrovna cestoval z Dubaje. Bývalý 26. hráč světa se poté »ztratil«, zamířil do USA a vyšetřovatelům byl k dispozici až za měsíc. Ostudě se želízky na rukou se tedy vyhnul, možná i proto si jej na ministerstvu vnitra s kauzou nikdo nespojil...