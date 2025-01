Hladký postup Muchové, slaví i Menšík. Všechny další Češky ale končí

Devětačtyřicátý hráč světa Menšík se probojoval z úvodní fáze Australian Open podruhé za sebou. Proti o třináct let staršímu Basilašvilimu, který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace, zaznamenal 31 es. Odvrátil 11 z 12 brejkbolů, soupeři vzal šestkrát servis. Duel vyhrál za dvě hodiny a 35 minut.

„Bylo to hodně těžké. První kola jsou vždy nelehká. Obzvlášť tady to byl velice zkušený hráč a bývalý hráč top 20. Soupeř byl hodně nevyzpytatelný. Hrál jsem s ním už vloni v Manamě a tam to bylo hodně o něm, jestli se vychybuje, nebo mi to postřílí po lajnách. Dnes to bylo stejné. Bylo pro mě důležité udržet pozitivní naladění a věřit, že šance přijde. Přišla a já ji využil,“ řekl Menšík pro Radiožurnál Sport.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse navázal na krajany Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, kteří se probojovali do 2. kola Australian Open v neděli. Se šestým hráčem světa Ruudem se utká poprvé.

„Těším se na to. Soupeře si tu člověk nevybírá. Bude to fajn zápas. Cítím se dobře. Tím, jak jsem nastartoval sezonu dobře, tam vidím velkou šanci,“ doplnil Menšík.

Menšík zahájil utkání proti Basilašvilimu dobře. První set získal díky dvěma brejkům za 22 minut. Ve druhé sadě se gruzínský soupeř zlepšil a srovnal po úspěšném tie-breaku, který vyhrál 7:3. Ve třetím setu odvrátil Menšík za stavu 1:1 čtyři brejkboly. Soupeři poté v osmém gamu servis vzal a sadu dopodával.

Ve čtvrtém setu vedl brzy český tenista 3:0. Basilašvili manko jednoho brejku smazal a v šestém gamu vedl při podání Menšíka 40:0. Český hráč ale všechny brejkboly odvrátil a dotáhl poté duel k vítězství.

Osmadvacetiletá Siniaková se o překvapení na úkor světové dvojky a pětinásobné grandslamové šampionky Šwiatekové nepostarala. Utkání prohrála za hodinu a 23 minut a podeváté v kariéře vypadla na Australian Open v 1. kole. Na turnaji se představí ještě ve čtyřhře po boku Američanky Taylor Townsendové.

Rodačka z Hradce Králové držela v úvodu utkání se Šwiatekovou krok. První set prohrála až v koncovce, kde přišla dvakrát o servis. Na začátku druhé sady smazala Siniaková manko brejku a vedla 3:2. V sedmé hře ji ale Polka brejkla ještě jednou a duel zakončila čistou hrou na servisu. V dalším kole se utká se Slovenkou Rebeccou Šramkovou.

Neuspěla ani Bejlek, která po úspěšné kvalifikaci prohrála s 82. hráčkou světa Dolehideovou. Do 2. kola grandslamu neprošla ani na pátý pokus, v Austrálii vypadla v úvodní fázi potřetí.

Osmnáctiletá Češka sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v devátém gamu ale nevyužila dva brejkboly a poté prohrála v tie-breaku 5:7. Ve druhém setu Bejlek brzy ztrácela 0:4 a manko už do konce zápasu nesmazala.

Pětadvacetiletá Vondroušová se zranila v Adelaide ve 2. kole, tehdy vzdala nadějně rozehraný duel proti Rusce Dianě Šnajderové (6:4, 1:1). Do startu prvního grandslamu sezony se nestihla dát zdravotně do pořádku.

„Se zlomeným srdcem musím vzdát účast na Australian Open. Na vině je zranění, které jsem utrpěla v Adelaide. Na turnaj jsem se moc těšila, ale zdraví je na prvním místě. Děkuji vám za podporu a doufejme, že se brzy uvidíme na kurtu,“ napsala česká tenistka.

Vondroušová vynechala druhý grandslamový turnaj po sobě. Vloni nenastoupila na US Open kvůli zranění ramene, které si nechala v srpnu operovat. V Adelaide startovala po půlroční pauze.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Menšík (ČR) - Basilašvili (Gruz.) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3,

Michelsen (USA) - Tsitsipas (11-Řec.) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4,

Carballés (Šp.) - Tabilo (23-Chile) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:1),

Tiafoe (17-USA) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3,

Duckworth (Austr.) - Stricker (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:2,

McCabe (Austr.) - Landaluce (Šp.) 6:4, 6:3, 6:4,

Borges (Portug.) - Müller (Fr.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:2, 7:5,

Sinner (1-It.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1,

Marozsán (Maď.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:3, 6:7 (5:7), 7:5, 5:7, 7:5,

Thompson (27-Austr.) - Koepfer (Něm.) 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3,

Schoolkate (Austr.) - Daniel (Jap.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1, 6:4,

Vukic (Austr.) - Džumhur (Bos.) 6:7 (3:7), 6:0, 3:6, 6:3, 6:4,

Alcaraz (3-Šp.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 7:5, 6:1,

Passaro (10-It.) - Dimitrov (10-Bulh.) 7:5, 2:1 skreč,

Draper (15-Brit.) - Navone (Arg.) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2,

Korda (22-USA) - Klein (SR) 6:3, 0:6, 6:3, 7:6 (8:6),

Cazaux (Fr.) - Báez (28-Arg.) 6:3, 5:7, 3:6, 6:0, 6:3,

Auger-Aliassime (29-Kan.) - Struff (Něm.) 6:3, 6:0, 4:6, 6:1,

Kokkinakis (Austr.) - Safiullin (Rus.) 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5),

Nišioka (Jap.) - Dúdžaz (Tun.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:3

Faria (Portug.) - Kotov (Rus.) 6:1, 6:1, 7:5

Davidovich (Šp.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (7:1), 5:2 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (20-ČR) - Podoroská (Arg.) 6:1, 6:1

Šwiateková (2-Pol.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:4,

Dolehideová (USA) - Bejlek (ČR) 7:6 (7:5),

Gauffová (3-USA) - Keninová (USA) 6:3, 6:3,

Šnajderová (12-Rus.) - Cocciarettová (It.) 7:6 (7:4), 6:4,

Frechová (23-Pol.) - P. Kudermětovová (Rus.) 6:4, 6:4,

Samsonovová (25-Rus.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4,

Svitolinová (28-Ukr.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:4,

Burrageová (Brit.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:2, 6:4.

Danilovičová (Srb.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4,

Gibsonová (Austr.) - Sönmezová (Tur.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:1,

Šramková (SR) - Volynetsová (USA) 3:6, 6:2, 6:2,

Učijimaová (Jap.) - Linetteová (Pol.) 4:6, 6:2, 7:6 (10:8),

Tomljanovicová (Austr.) - Kruegerová (USA) 6:4, 4:6, 6:4,

Bronzettiová (It.) - Azarenková (21-Běl.) 6:2, 7:6 (7:2),

Siegemundová (Něm.) - Baptisteová (USA) 4:6, 7:5, 6:4,

Potapovová (Rus.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 7:5,

Dartová (Brit.) - Fettová (Chorv.) 7:5, 2:6, 7:6 (9:7),

Pegulaová (7-USA) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:0,

Bencicová (Švýc.) - Ostapenko (16-Lot.) 6:3, 7:6 (8:6),

Pavljučenkovová (27-Rus.) - Jüan Jüe (Čína) 6:4, 4:6, 6:3,

Niemeierová (Něm.) - Chwaliňská (Pol.) 6:0, 6:1,

Kosťuková (17-Ukr.) - Hibinová (Jap.) 3:6, 6:3, 6:1,

Cristianová (Rum.) - Martičová (Chorv.) 6:2, 4:6, 7:6 (9:7).