Z MMA bijce Procházky se definitivně stal... Šampion lidí

To byl válec! Nejznámější český MMA zápasník Jiří Procházka (32) získal v neděli ráno další výhru v UFC, v bitvě exšampionů polotěžké váhy sestřelil Američana Jamahala Hilla (33). Publikum v LA se navíc odvrátilo od domácího borce a fandilo Jirkovi!

Ale to nebylo zas takové překvapení, vždyť rodák z Hostěradic na Znojemsku si (nejen) fanoušky bojových sportů naklonil na svou stranu už před zápasem: Kvůli onkologické pacientce Ashley si strojkem ustřelil z hlavy svou pověstnou »anténu« a lidem bojujícím s rakovinou věnoval peníze. „Tohle vítězství je pro Ashley. Je to bojovnice a zaslouží si naši pozornost. Stejně jako všichni, co se perou s tak zákeřnou nemocí,“ řekl Procházka, jehož atraktivní styl v kleci zbožňují diváci po celém světě.

Strach o oko

Hilla umlátil dvě minuty před koncem technickým K.O., předtím mu rozstřílel levé oko a zlomil nos. Čech sám přitom málem přišel o zrak po neúmyslném faulu Američana. Že by Jirka ukončil duel? Ne, doktora s tím poslal k šípku! „V pravém oku cítím bolest ještě teď, odstoupit však nepřicházelo v úvahu. Koneckoců mám přece oči dvě,“ zamrkal na tiskové konferenci.

A teď o titul?!

Hillův skalp znamená pro Jirku už pátou výhru v prestižní organizaci UFC i upevnění pozice jedničky divize. Co bude dál? On sám si přeje trilogii s rozjetým šampionem Alexem Pereirou (37), který ho už dvakrát porazil, v létě loňského roku mu v kleci málem ukopl hlavu. Je tedy rozumné chtít s ním za každou cenu další zápas? „Ku*va, chci se s Alexem pobít dotřetice,“ má jasno Procházka, jenž by rád znovu dobyl trůn. Ale musí si počkat. Šanci ukončit Pereirovu nadvládu bude mít v březnu Rus Ankalaev (32) a Čech by teoreticky mohl nastoupit s vítězem.