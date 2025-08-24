Předplatné

Villarreal - Girona 5:0. Krejčí u blamáže hostů, dostal žlutou a jesle před gólem

Ladislav Krejčí v utkání proti Villarrealu
Ladislav Krejčí v utkání proti VillarrealuZdroj: Profimedia
Ladislav Krejčí by se podle španělských médií mohl po roce stěhovat z Girony
Ladislav Krejčí má být údajně již dohodnutý na přestupu do anglického Wolverhamptonu
Obránce Daley Blind rozhazuje rukama po inkasovaném gólu Girony
Brankář Girony Paulo Gazzaniga udělal dvě minely, po druhé dostal viděl kartu
La Liga
Velmi hlasitě se mluví o jeho přestupu do anglického Wolverhamptonu, ovšem Ladislav Krejčí zatím pořád hraje za Gironu. Jeho tým ale ve 2. kole španělské ligy utrpěl na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5. Hattrickem se blýskl Buchanan, český reprezentant před jedním z inkasovaných gólů dostal jesle, do statistik se zapsal i žlutou kartou.

Podrobnosti připravujeme.

Španělská fotbalová liga - 2. kolo:

Pamplona - Valencie 1:0
Branka: 9. Budimir

Villarreal - Girona 5:0
Branky: 16., 28. a 64. Buchanan, 7. Pépé, 25. Marín

San Sebastian - Espaňol Barcelona 2:2
Branky: 61. Barrenetxea, 69. Óskarsson - 10. Milla, 45.+1 Puado z pen.

21:30 Oviedo - Real Madrid.

#TýmZVRPSkóreB
1Villarreal22007:06
2Barcelona22006:26
3Espanyol21104:34
4Real Betis21102:14
5Vallecano11003:13
6Getafe11002:03
7Bilbao11003:23
8Real11001:03
9D. Alavés21012:23
10CA Osasuna21011:13
11Real Sociedad20203:32
12Elche 20202:22
13Atlético20112:31
14Valencia20111:21
15Celta Vigo20111:31
16Mallorca20111:41
17Sevilla10012:30
18Levante20023:50
19Oviedo10010:20
20Girona20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

