Villarreal - Girona 5:0. Krejčí u blamáže hostů, dostal žlutou a jesle před gólem
Velmi hlasitě se mluví o jeho přestupu do anglického Wolverhamptonu, ovšem Ladislav Krejčí zatím pořád hraje za Gironu. Jeho tým ale ve 2. kole španělské ligy utrpěl na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5. Hattrickem se blýskl Buchanan, český reprezentant před jedním z inkasovaných gólů dostal jesle, do statistik se zapsal i žlutou kartou.
Španělská fotbalová liga - 2. kolo:
Pamplona - Valencie 1:0
Branka: 9. Budimir
Villarreal - Girona 5:0
Branky: 16., 28. a 64. Buchanan, 7. Pépé, 25. Marín
San Sebastian - Espaňol Barcelona 2:2
Branky: 61. Barrenetxea, 69. Óskarsson - 10. Milla, 45.+1 Puado z pen.
21:30 Oviedo - Real Madrid.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Villarreal
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|3
Espanyol
|2
|1
|1
|0
|4:3
|4
|4
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|5
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Getafe
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|7
Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
D. Alavés
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|10
CA Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|11
Real Sociedad
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|12
Elche
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|13
Atlético
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Valencia
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Celta Vigo
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|16
Mallorca
|2
|0
|1
|1
|1:4
|1
|17
Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|18
Levante
|2
|0
|0
|2
|3:5
|0
|19
Oviedo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|20
Girona
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup