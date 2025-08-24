Frýdek jako Otepka, oživil vzpomínky i Holzera: Těšil jsem se na souhru s Tiéhim a Boulou
Po půlroce naskočil v lize od začátku. „Sedí mi to víc než žolík,“ usmíval se po debutu v základní sestavě Baníku záložník Christian Frýdek. Aby ne, kromě toho, že se dočkal premiérové výraznější šance v ostravském dresu, přispěl k výhře 2:0 nad Slováckem asistencí na vítězný gól Ladislava Almásiho.
Přitom to původně vypadalo, že se na Buchtovu pobídku ani nerozběhnete...
„Přihrávka se mi totiž zdála nejdřív rychlá. (úsměv) Myslel jsem, že ji nebudu mít, ale naštěstí jsem to stihnul. Laco si pak počínal výborně, ukázal, že má skvělou hlavu a umí dávat góly. I za něj jsme rádi, doufáme, že mu to tam bude padat i dál. Pak jsem toho už měl plné kecky, ale jsem rád, že jsme to zvládli za tři body.“
Navíc poprvé s nulou.
„Byly tam nějaké zmínky, ať už se nám to konečně podaří. Pro Domese (Holce) a pro každého gólmana je to taky hodně důležité. Jsme za to rádi.“
Zápas jste si užíval, že?
„Osobně jsem se moc těšil na to, že ve středu zálohy budeme hrát ve třech – a zrovna v takovém složení. S Christem (Tiéhim) se znám z Liberce, hraje se mi s ním výborně. Drží prostor před obránci. A s Bouličem (Jiřím Boulou) jsem strávil celé mládí, takže vím, jak s nimi hrát. A sedělo to.“
Počkat, s Boulou jste hrál naposledy někdy před deseti lety v dorostu Sparty. To jde zase tak rychle oživit staré vzpomínky?
„Docela jo. Zvlášť když si dva lidi rozumí i mimo hřiště. Boulis mi pomáhá i s různými věcmi okolo, takže to pak funguje líp. Fakt je to znát.“
To samé by se dalo říci o vaší kooperaci s Danielem Holzerem, podobně si akce užíval s Ewertonem.
„Holci je taky super fotbalista, rozumím si s ním i na tréninku. Nějaké akce jsme tam měli, ale musíme předvádět takové výkony častěji.“
A co ten váš roh á la Rudolf Otepka? Dotknul se Holzer vůbec míče, než jste s ním od praporku vyjel?
„Mně Holci říkal, ať hraju, tak jsem si myslel, že s balonem něco udělal. Ale nevěděl jsem, jestli se ho jen dotknul nebo jestli se celý otočil. Stoprocentně jsem si jistý nebyl. Pamatuju si, že Otepka z toho tenkrát gól dal, u mě to tak bohužel nedopadlo.“ (úsměv)
Táta už se na vás přijel podívat?
„Ještě ne, ale určitě se koukal v televizi. Teprve mu zavolám, ale asi bude mít radost za body i za asistenci.“
Za měsíc proti Spartě bude fandit otec komu?
„Snad synovi.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu