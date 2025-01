Procházka - Pereira potřetí? Dřív než bude pozdě. Touha po skalpu Brazilce

Debaty o tom, zda si Jiří Procházka zaslouží třetí duel s Pereirou, které se hned po turnaji staly hitem sociálních sítí, jsou naprosto zbytečné. Jak víc by se měl etablovat? Během pětileté štace v UFC nasbíral pouze nad bojovníky z elitní top desítky, včetně šampiona Glovera Teixeiry a že je druhým nejlepším mužem polotěžké váhy ukázal opakovaně. Po obou titulových prohrách s Pereirou přijal největší možnou výzvu, nejprve Rakiče, nyní Hilla. A připsal si dva senzační finiše.

Prohry s brazilskou star se zjevně v Procházkovi drží. Pokud má nyní díky své mediální síle a postavení v divizi šanci na to s Pereirou snížit negativní skóre, proč by ji nevyužil? Delším čekáním by riskoval, že mu rival odejde do těžké váhy nebo úplně ukončí kariéru.

Výhrou v trilogii si Procházka splní dílčí metu a pravděpodobně se opět chopí trůnu. Případná prohra by jen podtrhla stanovisko některých expertů, podle něhož přesně Brazilcův unikátní styl neguje pověstný chaos českého ranaře. Samuraj by pak po Pereirově odchodu do důchodu či vyšší divize tak, jako tak mohl převzít vládu nad polotěžkou váhou.