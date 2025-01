Voráček zářil v roli komentátora ale... Další MS už bez něj?! A přiznal konec

Hokejoví diváci šli z jeho komentářů na loňském šampionátu do kolen! Na letošním MS je ale účast Jakuba Voráčka (35) s velkým otazníkem. Jasnou tečku naopak udělal za svou kariérou hokejisty. Odchovanec Kladna to prozradil v rámci konference Cesta hokejového bojovníka.

S koncem kariéry profesionálního hokejisty Jakub Voráček dlouho váhal. Teď má ale jasno. „To už nepůjde. Tam není co řešit a jde se dál,“ přiznal »Voras«, který už během toho, co vydělával na ledě, pomýšlel na zadní vrátka.

„Já jsem investoval ještě během kariéry. Do Tarespy, výroby modelů stadionů po celém světě. Pro mě je to zajímavé, jak to lze propojit s byznysem. Ve Vrbicích jsme nedávno s klukama zkolaudovali pokojový penzion. Tam je opravdu klídek a pohoda. Skvělé místo pro ubytování pro všechny a pár kroků od sklípku. To místo má podle mě velký potenicál. No a to je asi tak všechno. Nenudím se,“ líčil Voráček, ze kterého šla během domácího hokejového šampionátu republika do kolen.

Role komentátora mu totiž podle většiny fanoušků neskutečně sedla! „S Robertem Zárubou jsme v kontaktu. Nějaká forma spolupráce proběhla a proběhne. Nechci říkat něco spečifičtějšího,“ tajnůstkařil ohledně budoucnosti nejdřív. Pak ale přidal detaily. A zdá se, že fanoušky příliš nepotěší. Uslyší jej na nadcházejícím mistrovství?

„To si nemyslím. V další sezoně je ale hodně lákadel. Hlavně tedy olympiáda. Ale aby to nebylo blbé vůči ostatním komentátorům a lidem, tak bych si to odedřel už během extraligové sezony,“ nastínil Jakub. „Abych si to oživil a dostal jiný pohled na hokej. Nechci, aby to vypadalo, že jen slíznu smetanu na olympiádě. Nerad bych, kluci, kteří tomu dáváte sto procent času a baví vás to, abyste byli nasr**í,“ pravil Voráček, který je sám velkým fanouškem sportovců. A neunikla mu proto kauza s Ester Ledeckou.

„Tak to vám řeknu od plic, jak jsem to vysvětloval doma paní a tchánovi. Z pohledu olympijského výboru to je nesmyslná píč***na,“ řekl upřímně. „Tady je holka, co před šesti lety udělala možná největší olympijskou senzaci v historii. To se nestalo, nestává a možná nestane. Místo toho, abyste tomu šli marketingově naproti a využili, že tady máte takovou persónu na lyžích i na snowboardu a udělali jí co nejlepší podmínky proto, aby to mohla zopakovat, tak ji to nas***š do jednoho dne," nechápe Jakub.

„To maximálně ztratíš diváky a naštveš náš olympijský výbor. Vůbec nechápu, jak to někdo, kdo přemýšlí selským rozumem, může vymyslet. Troufnu si říct, že by tam měli sedět lidi, kteří budou chtít sport jako takový propagovat víc,“ myslí si bývalá hvězda Flyers.