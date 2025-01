Plekanec v TOP pětce Montrealu za čtvrtstoletí: Velká pocta, strašně to letí

Za Canadiens hrál patnáct sezon, během kariéry v NHL si odskočil jen nakrátko do Toronta. V jednom ze zakládajících klubů soutěže se Tomáš Plekanec zapsal mezi legendy. Další razítko na to dala sama liga. Současného asistenta reprezentačního trenéra jmenovala po bok dalších ikon do nejlepší pětky Montrealu za poslední čtvrtstoletí. „Když mě v roce 2001 draftovali, tak bych to asi nepředpokládal,“ přiznává bývalý kapitán Kladna.

Brankář Carey Price, obránci Shea Weber a Andrej Markov a útočníci Saku Koivu, Alexej Kovaljov a Tomáš Plekanec. Bývalý český centr se dostal do vybrané společnosti, překonal i dlouholeté parťáky Brendana Gallaghera a Maxe Paciorettyho. Ti se dostali „až“ do druhé pětky čtvrtstoletí. „Spíš je to zajímavé pro fanoušky, pro mě je samozřejmě pocta být tam s těmito kluky. Je to hezké,“ řekl ke zvláštní odměně Plekanec.

Za patnáct sezon jste se výrazně zapsal do historie klubu. Se všemi vybranými hráči v první pětce jste si za Montreal zahrál...

„Vychází to tak, je to 24 let, co jsem byl draftovaný, byl jsem tam celou dobu, takže to dává smysl. Všichni byli skvělí hráči, jsou legendami. Price a Weber jsou obrovské legendy Kanady, s Kovaljovem jsem zažil nejlepší roky v Montrealu. Pro mě je určitě velká pocta být tam s touhle skupinou hráčů.“

Kamarádi Gallagher a Pacioretty se dostali až do druhé pětky. Čím to je?

„Jsou mladší, možná proto.“ (směje se)

S Gallagherem jste si v minulosti vyměňovali vtípky na sociálních sítích. Proběhne něco i tentokrát?

„Ještě jsem se k tomu moc nedostal. Viděl jsem to v neděli a zatím jsem úplně neměl čas. Možná tam ale něco hodím.“

Jste pořád s bývalými spoluhráči v kontaktu?