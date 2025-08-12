Rutta: Pořád se něco řeší, Amerika je stále priorita. Přemýšlí i o olympiádě
Suchá příprava, tréninky na ledě, svatba a také rozhodování o budoucnosti a jednání o nové smlouvě. Reprezentační obránce Jan Rutta zažívá hodně hektické léto. Ve 35 letech mu vypršel kontrakt se San Jose, nový klub zatím dál hledá. Prioritou zůstává Amerika a NHL. „Prvních pár dní po tom, co se otevřel trh s hráči, jsem trochu nervózní byl. Teď jsem se dovedl dobře nastavit v hlavě. Uvidíme, co se vyvrbí,“ říkal majitel dvou Stanley Cupů i zlata z loňského šampionátu v Praze.
Mezi parťáky z reprezentace vyniká na první pohled netradiční zelenomodrou výstrojí San Jose. Dres Sharks už ale Jan Rutta v další sezoně oblékat nebude. Zatímco čeká na nový kontrakt, na ledě v Říčanech se poměřuje například s Tomášem Hertlem, Martinem Nečasem a také s reprezentačním koučem Markem Židlickým. „Dneska dostali strašně na pr*el. Je to tady druhý rok a v životě nebyl takhle jednoznačný výsledek. Musí asi potrénovat, protože nás čeká další zápas,“ smál se Rutta po jednom z tréninků.
Na reprezentačních trénincích v Říčanech mezi vámi panuje velká soutěživost. Probíhají i nějaké sázky a hecovačky?
„Soutěživost musí být. Sázky ani nevím, dneska nebylo nic. Člověk ale třeba Hertlíka (Tomáše Hertla) vždycky rád porazí, protože to vždycky těžko snáší.“
Zatím trénujete ve výstroji San Jose, smlouvu ale pořád nemáte. Jak se situace vyvíjí?
„Myslím, že když to nějak dopadne, stejně to všichni budou vědět první. Pořád se něco řeší, rozhodnutí asi padne brzo. Uvidíme. Úplně nechvátám.“
Je léto specifické tím, že pořád nevíte, kde budete hrát?
„Dá se to tak asi říct, ale mně přijde,