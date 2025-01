Olympijský vítěz Dostál bude táta: Holka, nebo kluk?! A co svatba?

Když se olympijský šampion Josef Dostál (31) vrátil koncem října ze Španělska, doma na něj nečekala pouze snoubenka Anežka Paloudová (25). Dozvěděl se totiž od ní milé překvapení: „Zlato, budeme tři a ty jsi taťka!“

„Na nového člena rodiny se moc těšíme, ale chviličku jsme to před veřejností tajili. I protože v prvním trimestru, který bývá rizikový, jsme novinu nechtěli říkat,“ vysvětlil Blesku Sportovec roku 2024. „Ale zatím je u nás vše bez komplikací,“ zaklepal o zuby elitní kajakář a jedním dechem dodal: „Možná jediné... Plánovanou svatbu nejspíše budeme muset odložit.“ Ta se měla odehrát právě na jaře letošního roku.

A dále práskl i další tajemství. „Měl by to být kluk!“ odhalil Pepa, který už rozjímá nad tím, jak z prcka vychovat správného muže. „Určitě by se měl naučit pádlovat. Jestli se vodě bude chtít věnovat, už necháme na něm, ale ke sportu ho jistě povedeme,“ ujistil Dostál, že sportovní krev potomka poteče v linii rodičů.