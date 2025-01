Olympijská vítězka Eva Adamczyková a herec Marek Adamczyk: Utajené miminko!

Bohyně je máma! Snowboardcrossařka a olympijská šampionka Eva Adamczyková (31, dříve Samková) s manželem a hercem Markem Adamczykem (37) přivítali na svět prvního společného potomka. Fanouškům zprávu oznámili s dvoutýdenním zpožděním.

Že se Adamczykovi narozením miminka nepochlubili hned, není žádné překvapení. Od začátku totiž tajili i termín porodu. První chvíle jako rodina si zkrátka chtěli užít v soukromí. „Sportovní život s vámi sdílím a budu sdílet naplno, ten soukromý si nechám víc pro sebe. Díky, že to respektujete,“ vysvětlila Eva po porodu.

V těhotenské poradně si Adamczykovi nenechali říct ani pohlaví miminka, a tak je na porodním sále čekalo velké překvápko: je to kluk! „Narodil se na konci roku a jmenuje se Kryštof. Všichni jsou v pořádku a mají se k světu," oznámil Evin tým a přidal fotku rodinky z atletického stadionu Dukly Praha.

Návrat ve hvězdách

Očekávání potomka oznámila Eva koncem června. Během těhotenství ale stále žila velmi aktivně a fanouškům se čas od času přihlásila z projížďky nebo dovolené na horách.

Zda se »nejrychlejší holka vesmíru« ještě někdy vrátí do závodního kolotoče, zatím není jasné. „Muselo by mi to dávat smysl. Určitě to jde, jedna Britka jezdila s dítětem, Italka Raffaella Bruttová také. Ale je to velká zátěž pro rodinu, když se tak rozhodnete, takže by tomu určitě předcházely dlouhé rodinné večery," řekla před porodem pro Sport.cz. Olympiáda v italské Anterselvě je díky své dostupnosti lákavá, Eva se k ní ale podle svých slov nijak neupíná.