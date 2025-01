Olympijská šampionka Eva Adamczyková porodila chlapečka: Tajemství jména!

V uspěchané době, kdy je běžné každou prkotinu hned vytroubit do světa, ukázala olympijská šampionka Eva Adamczyková (31), že mezi horaly je svět ještě v pořádku. Je mámou v utajení! S milovaným Markem (37) už dva týdny vychovávají prvorozeného syna. Ten byl dokonce ještě před narozením objektem zájmu sázkových kanceláří.

Chtěla mít klid, aby si co nejrychleji osahala novou roli. Na minutu nalinkovaný kalendář profíka teď »Samice« vyměnila za pestrý svět mateřství. A do něho pustí jen nejbližší. „Sportovní život s vámi sdílím a budu sdílet naplno, ten soukromý si nechám víc pro sebe. Díky, že to respektujete,“ vzkázala čtyřnásobná Královna bílé stopy fanouškům.

Staromilci Adamczykovi si nenechali říct pohlaví miminka a připravili si tak překvápko na porodní sál. Samotná Eva pak fanouškům neprozradila ani jméno miminka. Tu čest dostal její tým: „Kluk se narodil na konci roku a jmenuje se Kryštof. Všichni jsou v pořádku a mají se k světu,“ zní v prohlášení na sociálních sítích.

Nejmenovaná sázková kancelář, která lákala fanoušky, aby si tipli den narození děťátka, tak rozřešení nedostala. Sázet se ale mohlo i na pohlaví a jméno, i když ani tam se bookmakeři s nabídkou netrefili (podívejte se v galerii). „Přijde mi to trochu bizár. Já o tom nevěděla, až Márovi to řekl kolega při natáčení. Ta vypsaná jména jsou ale klasická z rodiny, tak se ani nemůžeme inspirovat," komentovala to před časem snowboardcrossařka.

U slavných rodičů nakonec zvítězil Kryštof, který slaví svátek 18. září. Jméno pochází z řečtiny a bývalo oblíbené u prvních křesťanů, protože znamená »nosí Krista v srdci«. Svatý Kryštof je potom patronem atletů, cestovatelů, horníků či lékařů. V Česku toto jméno nosí 11 696 lidí.