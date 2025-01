Odvážná výzva bohéma Petra Švancary: Rok bez alkoholu!

Fotbalový pábitel a flamendr Petr Švancara (47) učinil závažné prohlášení. „Výzva je jasná, celý rok 2025 nechcu pít. Asi potřebuju mít pořád nějakou výzvu,“ přiznal ve fotbalovém podcastu Mimo Hřiště.

Jeho život už tohle rozhodnutí zcela zásadně mění: „Třeba na těch horách je to divný, protože najednou ti kamarádi, když nepiješ, jsou takoví jiní. Už to nejsou kamarádi, kteří jsou super, ale už jsou to ko*oti ožralí, kteří pijou, zvracijou, je jim blbě, dělají bordel. Zvykám si na to, je samozřejmý, že jsem byl jako oni.“

Vydržet hodlá celý rok 2025 – až do silvestrovské půlnoci. „Nikdo mi nevěří. V létě to asi bude těžší, ale chci to vydržet. Za trest mám daný finanční postih, řádově stovky tisíc korun, který někam pošlu. Bude to těžký, já su slavící typ, normálně slavím i narozeniny mého psa. Letos všechno ruším, těším se, že dost ušetřím,“ vyprávěl na mikrofon a podle všeho to výjimečně myslel zcela vážně.