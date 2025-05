Fotbalové volby: Trunda předsedou. Tvrdík nově ve výboru, Čupr odstoupil

Byla minuta po šestnácté hodině, předseda volební komise Libor Kleibl právě oznamoval výsledky prvního kola voleb. Byť špatně přednesl hlasy v moravské komoře, což na něj houkl poblíž sedící Adolf Šádek, nemohlo to nic změnit na výrazném triumfu Davida Trundy. Devětačtyřicetiletý manažer, a v současnosti stále majitel fotbalové Mladé Boleslavi, získal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů v české komoře, v té moravské zvítězil také. O pět hlasů před Petrem Fouskem a o sedmadvacet před Rudolfem Blažkem.

Pro úplnou přesnost, počty byly následující – česká komora: Trunda 68, Blažek 45, Fousek 12; moravská komora: Trunda 35, Fousek 30, Blažek 8.

Bylo jasno. Dle stanov FAČR postupují do druhého kola vítězové obou komor v případě, pokud jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů v obou komorách. To se nestalo, přesto zůstal Trunda, jehož v kampani podporovaly Slavia s Plzní, v druhém kole osamocen. A logicky mimořádně spokojen. Ve formálním druhém kole pak získal 104 hlasů v české komoře a 54 v moravské.

„Upřímně vám děkuji za podporu, velmi si toho vážím. Jsem všem plně k dispozici, abych pomáhal a rozvíjel český fotbal napříč českou i moravskou komorou,“ pronesl v první řeči směrem k delegátům.

Na Petru Fouskovi bylo znát značné zklamání, na Strahově končí v prestižní funkci, dál bude pro český fotbal pracovat ve výkonném výboru UEFA, a to do roku 2027. V kandidátském projevu, možná jako poslední záchrannou brzdu, ozřejmil delegátům předsednický plat. „Dělal 2,2 milionu ročně, to lze snadno vydělit dvanácti,“ prohlásil v rámci své řeči. Lze to skutečně snadno a dělá to 183 333 korun měsíčně. „Bez ohledu na výsledky voleb, si stojím za tím, že se náš fotbal posunul,“ pronesl krátce po výrazném neúspěchu končící předseda.

Rudolf Blažek, za nímž stála Sparta, se bude nadále věnovat třetiligovému Motorletu. „Věřím, že následující čtyři roky pomůžou amatérskému fotbalu a stejně tak mládeži, která snad konečně nebude přílepkem, nýbrž páteří českého fotbalu,“ napsal na sociální síti X.

Co budou první kroky Davida Trundy ve funkci? Především musí vyřešit střet zájmů na úrovni většinového majitele ligového klubu a svazového předsedy. „Pracuji na tom, klub vložím do svěřenských fondů,“ vyjádřil se během řady předvolebních debat.

Trunda působil v řadě manažerských funkcí v hokejovém, tenisovém a golfovém prostředí. Byl také generálním ředitelem fotbalové Slavie. Po změně majitelské struktury, kdy sešívaný klub převzala čínská společnost CITIC, byl z funkce odvolán. Paradoxní je, že v květnu 2017 Trundu vyzval k rezignaci – údajně textovou zprávou – právě Jaroslav Tvrdík.

Na Chodově včera nešlo jen o pozici předsedy. Volili se i další členové výkonného výboru. Místopředsedou za Moravu se stal Zdeněk Grygera, sportovní ředitel Zlína. Na české straně získal nejvíc hlasů bývalý manažer reprezentace Tomáš Pešír. Šlo o další velké vítězství Slavie s Plzní.

Ve vzduchu byl ještě jeden výbušný příběh. A to v případě, že při volbě tří členů za české okresy a kraje by neprošel Dušan Svoboda. Pak by z následné volby tří členů za ligu neodstoupil sparťan František Čupr, a došlo by k souboji těžkých vah – Brabec, Čupr, Šádek a Tvrdík. Jeden by ostrouhal.

Dynamit ale odpálen nebyl. Svoboda se do výkonného výboru dostal, Čupr v krátkém proslovu oznámil odstoupení, a tím valná hromada víceméně skončila.

Český fotbal se vydal novou cestou, která je plná očekávání, ale i obav.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Tomáš Pešír, místopředseda za Čechy: „Teď už to můžu říct, podporoval jsem Davida Trundu. Jsem rád, že uspěl i Zdeněk Grygera.“ Zdeněk Grygera, místopředseda za Moravu: „Výkonný výbor je velice silný.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz První slova Davida Trundy na tiskovém setkání s novináři po zvolení předsedou FAČR, kam přišel v doprovodu místopředsedů Zdeňka Grygery a Tomáše Pešíra. „Od začátku jsem říkal, že bych si velmi přál, aby volby v asociaci proběhly tak, aby volili všichni delegáti tak, jak to cítí. To se nakonec, myslím, stalo. Volby proběhly, je navolený potřebný výkonný výbor. Mám radost z toho, že tady můžeme sedět a po šesti měsících jsme došli do volební cílové rovinky.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Úspěšně proběhly volby revizní a kontrolní komise, do české i moravské komory byli kandidáti zvoleni v prvním kole. Za malou chvíli proběhne první tisková konference Davida Trundy v roli předsedy FAČR a jeho místopředsedů.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Ještě taková poznámka. Výkonnostní fotbal se bál, když se loni navyšoval počet členů na ligu ze dvou na tři. V novém výkonném výboru sedí hned šest lidí spojených s profesionálním fotbalem: Trunda, Grygera, Brabec, Šádek, Tvrdík, Svoboda.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Drtivé, přesvědčivé a určitě opojné vítězství. David Trunda – a dá se říct, že především jeho lidé – zcela ovládli fotbalovou valnou hromadu. Mezi vítěze patří Slavia. Mezi poražené určitě Sparta. Proč? Příčin je víc. Více čtěte ZDE>>>

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Výsledky členů za ligu Václav Brabec: 31 hlasů

Adolf Šádek: 30 hlasů

Jaroslav Tvrdík: 30 hlasů Zvoleno. Výkonný výbor je poskládaný. Je v něm devět nových členů. Zůstávají Vladimír Kristýn, Pavel Nezval, Dušan Svoboda, Adolf Šádek.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Tak aklamací to nebude, protože více času než odejít hlasovat zabere přenastavení hlasovacích „staniček“.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Zbývá už jenom volba tří členů za ligu. Kandidáti jsou čtyři – Václav Brabec, František Čupr, Adolf Šádek, Jaroslav Tvrdík. Ovšem František Čupr právě hlásí, že z volby odstupuje, protože „předchozí volba dopadla, jak dopadla.“ Chce tím říci, že Sparta své zastoupení v osobě Dušana Svobody má. Teď se zvažuje, zda lze hlasovat aklamací. Tedy jenom do výkonného výboru. Následovat budou ještě volby do přidružených komisí.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Tak druhý pokus. Zbývajícími dvěma členy za okresy a kraje Čech se stali Dušan Svoboda a Tomáš Provazník. Získali 36, respektive 30 hlasů.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz Druhé kolo volby členů VV za Čechy se musí opakovat. „Jeden z delegátů v české komoře si vzal ze stolu dvě obálky a hlasoval dvakrát,“ vysvětlil šéf volební komise Libor Kleibl. Trvá souboj o dvě místa mezi čtveřicí Pintér, Provazník, Svoboda a Zeman.

Poražený kandidát na předsedu Rudolf Blažek na sociální síti X pogratuloval vítěznému Davidu Trundovi. Šéf třetiligového Motorletu věří, že nový předseda se zaměří na rozvoj mládeže a amatérského fotbalu. Sám Blažek bude pokračovat v Motorletu a jako místopředseda Pražského fotbalového svazu.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz V prvním kole volby členů za české okresy a kraje uspěl jen Pavel Chán, do druhé kola postupují čtyři kandidáti - Pintér, Provazník, Svoboda a Zeman. Svedou souboj o zbylá dvě místa.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz Je jasno o členech výkonného výboru za moravské okresy a kraje - v prvním kole získali nadpoloviční většinu Vladimír Kristýn (obhájil mandát) a Karel Kula.

Petr Fousek Poražený Petr Fousek a jeho první reakce k výsledkům voleb: „Věřím, že český fotbal bude pokračovat v rozvoji. Bez ohledu na výsledky voleb jsem přesvědčený o tom, že se český fotbal za ty čtyři roky posunul, uděl se velký kus práce. Úspěchy jsou neoddiskutovatelné, ty nám nikdo nevezme. Nechť na nich staví naši následovníci. Byla to pro mě další profesní i lidská etapa. Teď se soustředím sám na sebe. Dvakrát jsem z asociace odešel, teď je to potřetí. Budu několik měsíců odpočívat. Měl jsem nějaké nabídky z fotbalu i mimo fotbal. Rozhodně se nebudu vrhat někam po hlavě a uvidíme, co za výzvy mi život přinese dál.“ Celý rozhovor s Petrem Fouskem čtěte ZDE>>> Petr Fousek pozici předsedy FAČR neobhájil

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Aktuálně probíhají velmi zajímavé volby do výkonného výboru FAČR - členové za kraje a okresy v Čechách a na Moravě. Ve hře je osm kandidátů na tří místa v Čechách (Chán, Lněnička, Novotný, Pintér, Provazník, Svoboda, Vandas, Zeman), čtyři kandidáti na dvě místa na Moravě (Kristýn, Kula, Zima, Zlámal).

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Nyní se budou volit tři členové za okresy a kraje Čech. Což může být rozbuška pro jinou následnou volbu. Pokud totiž neprojde Dušan Svoboda, z pozdější volby tří členů za ligu neodstoupí sparťan František Čupr a dojde k souboji těžkých vah. Jeden ze čtveřice Brabec, Čupr, Šádek a Tvrdík ostrouhá.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Výsledky voleb do ŘKČ za Čechy Tomáš Kubr: 34 hlasů

Radek Zaťko: 11 hlasů Předsedou ŘKČ pro Čechy se stává Tomáš Kubr. Výsledky voleb do ŘKČ za Moravu Pavel Nezval: 23 hlasů

Pavel Czene: 8 hlasů

Daniel Vitonský: 2 hlasy Předsedou ŘKČ pro Moravu je zvolený Pavel Nezval

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Taková teorie, co se mělo stát v noci před valnou hromadou. Pavel Nezval, držitel mnoha hlasů v moravské komoře, se dohodl s některými zástupci ligy takto: Vy mně podpoříte Grygeru (protože nemusí Šidliáka), já vám podpořím Trundu. Tak se taky stalo.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Probíhají kandidátské řeči uchazečů o další dvě důležité pozice – předsedy řídící komise pro Čechy a pro Moravu. Kandidáty jsou v Čechách Tomáš Kubr (člen VV pražského fotbalového svazu), Benjamin Vomáčka (bývalý fotbalista) a Radek Zaťko (majitel FC Chomutov). V Moravě se o pozici ucházejí Pavel Czene (bývalý místopředseda futsalového svazu), Petr Machovský (bývalý ředitel SFC Opava, současný člen ŘKM, Pavel Nezval (současný předseda ŘKM) a Daniel Vitonský (předseda KFS Olomouc).

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Výsledky hlasování 1. a 2. místopředsedy FAČR Moravská komora: 73 hlasovacích lístků, všechny platné Zdeněk Grygera: 39 hlasů

Jiří Šidliák: 34 hlasů. Zvoleným místopředsedou za moravskou komoru je Zdeněk Grygera. Česká komora: 125 hlasovacích lístků, všechny platné Tomáš Pešír: 78 delegátů Rudolf Řepka: 47 delegátů Zvoleným místopředsedou za českou komoru je Tomáš Pešír.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu A samozřejmě, je to také trpká prohra Sparty. Uvidíme, zda se zisky/ztráty na jedné i druhé straně budou navyšovat, nebo zmírňovat. Sparta se Slavií popere ještě o místopředsedu za Čechy (Řepka versus Pešír) a pak ve složitějším a propojeném případě člena za Čechy (Svoboda) a členů za ligu (Tvrdík versus Čupr, pokud k tomuto boji dojde).

Pusťte si rychlý speciál Ligy naruby po volbě předsedy FAČR. Trunda slíbil nejvíc, Šádek s Tvrdíkem vyhráli s ním. Co Pelta a řízený sestup Jablonce?

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Úvodní pohled: Zásadní a drtivé vítězství Adolfa Šádka a Jaroslava Tvrdíka. Davida Trundy taky, pochopitelně. Navíc vítězství přesvědčivé, protože ve druhém kole - konaném čistě pro forma - dostal 104 českých a 54 moravských hlasů. Zároveň tvrdé referendum o končícím mandátu Petra Fouska, který získal v Čechách pouhých 8 hlasů. I kdyby postoupil na Moravě do druhého kola, neuspěl by. U Blažka se ukázalo, že za sebou neměl tak mocné - či lépe řečeno nadšené - spojence jako Trunda.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz Poslední kandidátský projev patří Rudolfu Řepkovi, soupeři Tomáše Pešíra: „Stojím tady před vámi. Vy víte, co ode mě můžete čekat - zkušenost, otevřenost a férovost. Věřím, že dnes budete volit rozumem, srdcem a zvolíte si místopředsedu, který vám bude nejlépe sedět do této funkce.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Tomáš Pešír o své kandidatuře na post místopředsedy FAČR za Čechy: „Nejprve také gratuluji nově zvolenému předsedovi Davidu Trundovi. Děkuji všem v české i moravské komoře. Program dobře znáte, jsem připravený pracovat pro vás tak, jak jsem pracoval posledních osm měsíců. Jsem připravený být pro vás pomyslným mostem mezi profesionálním a výkonnostním fotbalem.“

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz S projevem vystupuje Jiří Šidliák, druhý kandidát na moravského místopředsedu: „Nebudu to zdržovat, vše bylo řečeno, i v pátek v Brně u nás na Moravě. Drtivá většina z vás mě zná, nabízím práci úplně stejnou, kterou jsem dělal předešlé čtyři roky. Je na vás, zda zvolíte mě, nebo mého protikandidáta.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Kandidátské projevy na místopředsedy FAČR. Jako první vystupuje Zdeněk Grygera, jeden z kandidátů na místopředsedu za Moravu: „Jsem bývalý profesionální fotbalista co působil na domácí půdě i v zahraničí, reprezentoval jsem Česko, to byla pro mě vždycky čest. Jsem deset let jako funkcionář ve Zlínu. Nabízím delegátům, že budu žít a pracovat pro Moravu, spojovat okresy i kraje, přinesu zkušenosti ze světa i z tuzemské praxe, účastním se jednání řídících komisí, podpořím regionální střediska.“

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz Po zvolení Davida Trundy za předsedu FAČR pokračuje valná hromada volbou místopředsedů za Čechy i za Moravu.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz První slova Davida Trundy po zvolení předsedou FAČR: „Upřímně vám děkuji za podporu, velmi si toho vážím. Jsem všem plně k dispozici, abych pomáhal a rozvíjel český fotbal napříč českou i moravskou komorou.“ David Trunda poprvé hovoří jako šéf FAČR

Důležitý moment Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz David Trunda je novým předsedou FAČR, ve druhém kole obdržel jako jediný kandidát 104 hlasů v české komoře a 54 v moravské komoře.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Druhé kolo volby předsedy FAČR proběhne aklamací, delegáti si to schválili v hlasování. David Trunda bude za chvíli oficiálně potvrzený do nové role předsedy FAČR.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Nyní se bude hlasovat o tom, zda se ve druhém kole – z něhož se stává formalita – bude hlasovat aklamací. Davidu Trundovi stačí ve druhém kole ke zvolení jeden hlas.

Důležitý moment Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Výsledky 1. kola volby předsedy FAČR Pro zvolení potřeba většina nadpoloviční většina delegátů z české a moravské komory 125 lístků v české komoře, všechny platné. Morava 73 hlasů, všechny platné Rudolf Blažek: Čechy 45 hlasů v Čechách, 8 na Moravě

Petr Fousek: Čechy 12, Morava 30

David Trunda: Čechy 68 hlasů, Morava 36 Do druhého kola postoupil David Trunda jako jediný kandidát, k jeho zvolení předsedou FAČR tedy zbývá jen formální druhé kolo

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Zazněl gong, něco se bude dít.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Pro zajímavost. Srovnání s volební valnou hromadou před čtyřmi lety: Zahájení prvního kola 14:51, letos 14:30. Výsledky prvního kola 16:05. Letos? Aby to bylo nastejno, musely by být výsledky vyhlášeny v 15:44

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Na výsledky se stále čeká.

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Projevy na přízni kandidátů nezměnily vůbec nic. Jde se volit.

„Vaše rozhodnutí je naprosto zásadní. Kdo se postaví před premiéra, vládu, parlament, hejtmana, zástupce krajů a obcí. Mimo sportovní věci je to zdraví, radost, zábava. Člověk musí být čistý, s jasnou vizí a týmem kolem sebe, se schopností komunikovat. Zastupovat bude téměř 360 tisíc lidí. Stojím tady jako čistý člověk, připravený pracovat. Přicházím bojovat za fotbal, abychom společně zvedli jeho prestiž. Stojím tady s pokorou,“ přidal Trunda na závěr své řeči.

„Rád bych napomohl ke sjednocení fotbalu. Fotbal je sportem číslo jedna v České republice, měl by mít svou prestiž. Fotbal bychom neměli špinit, ale bránit. Plno reprezentantů začalo na vesnicích, ty jsou jednou z priorit z mého desatera. Měli bychom se o ně dobře postarat, vrátit fotbal do vesnic. Po vesnickém derby si sednout, dát si pivko a říct si, kdo hrát dobře a kdo špatně. Staráme se o sebe, motivujeme, pomáháme si, táhneme za jeden provaz. Mluvíme spolu a nehážeme si klacky pod nohy. Za tímto snem je dobré si jít, podporovat se Proto jsme tady. Mám deset bodů, které jsem vám během cestování po republice popsal. Věřím, že tyto body lze postupně měnit v realitu. Fotbal si zaslouží úctu a prestiž,“ uvedl kandidát David Trunda.

Jako poslední přichází hovořit David Trunda.

Přichází Petr Fousek: „Jsem připraven vést český fotbal další čtyři roky. Mám jasnou vizi a směr i pro období 2025 až 2029. Všichni víme, co se nám daří, kde nás tlačí bota. Chci navázat na úspěchy, kterých jsme dosáhli. Neslibuju žádné miliony, žádné dvacetimiliony. Neobchodoval jsem s žádnými funkcemi, prebendami. Povedu český fotbal do Evropy. Budu tomu věnovat čas, energii, odbornost, znalosti. Pokud budu zvolen, budu se v roce 2027 ucházet o znovuzvolení do výkonného výboru UEFA.“ Dovysvětlení: 20 miliony naráží na Blažkův příslib pro kluby Čech a Moravy, obchodováním s funkcemi a prebendami na praxi, která je vlastní některým lidem z Trundova tábora.

Rudolf Blažek ke své kandidatuře: „Prý jsem nepřítelem profesionálního fotbalu. Není tomu tak. Vážím si profesionálního fotbalu. Mám zkušenosti s řízeným s institucí s miliardovými rozpočty. Umím jednat s partnery, s politiky. Chci asociaci otevřít novým partnerů sponzorům. Pokud dostanu šanci vést český fotbal, seženu titulárního partnera, donesu 20 milionů korun na dva roky.“

„V posledních letech se dramaticky snižují počty děti, které sportují. To musíme zastavit. Proto musíme investovat do trenérů. Samostatnou kapitolou jsou rozhodčí, musíme je profesionalizovat. Musíme dostat do fotbalu více financí. Musíme mít i profesionální management. STES musí přinášet příjmy, které odpovídají modernímu marketingu,“ přidal Rudolf Blažek ve své řeči.

Rudolf Blažek: „Fotbal je pro mě vášeň, řemeslo i odpovědnost. Znám ho jako amatérský hráč, funkcionář i člověk, který mu věnoval spoustu let. Fotbal dnes stojí na křižovatce a já se nechci dívat, jak ztrácí směr. Fotbal potřebuje návrat ke zdravému rozumu."

Důležitý moment K řečnickému pultíku přichází první z kandidátů na předsedu, Rudolf Blažek.

Tak teď, bod číslo 14. Volba předsedy. Libor Kleibl, předseda volební komise, vysvětluje: Delegáti půjdou do druhého patra, vezmou si obálku, vyberou lístek se jménem a vhodí ho do urny. Nepotřebujete žádnou propisku, fotoaparát, nic.

Jan Malý, předseda Odvolací komise: „Kandidát Jan Ďoubal – jeho odvolání komise proti nepřipuštění ke kandidatuře vyhověla, potřebné podklady pro volbu kandidát dodal čas. Doktor Tomáš Chramosta – jeho odvolání zamítnuto, komise se ztotožnila s názorem, že jmenovaný nebyl v době kandidatury členem FAČR, což brání jeho kandidatuře. Poslední kandidát Václav Salač – odvolání jmenovaného zamítnuto, odvolací komise se ztotožnila s názorem, že jmenovaný vzhledem k účasti v orgánech druholigového klubu se dostává do pozice nepřípustné s podmínkami kandidatury.“

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Předseda Revizní a kontrolní komise Marek Hájek před volbami dává na vědomí valné hromadě, že kandidát do Etické komise Michal Sýkora je advokátem Romana Berbra v civilních kauzách (Šváb a Dezinfekce), v nichž je fotbalová asociace poškozenou osobou. Upozorňuje na možný střet zájmů. Sýkora, kandidát za ligu, však kandidovat může. Více o Sýkorovi ZDE>>>

A valná hromada po obědové přestávce znovu pokračuje.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Delegáti se vracejí z přestávky na oběd do jednacího sálu. Příští bod: Volba předsedy FAČR. Nejprve vystoupí kandidáti se svými projevy.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Čtvrtý. Změna týkající se Pražského fotbalového svazu. Má zamezit tomu, aby v krajním případě nedošlo k „vyautování“ 22 klubů. Výsledek: Schváleno. Byl to jediný návrh, který ležel na stole déle.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Třetí návrh týkající se členství členů VV v dozorčích a výkonných radách dceřiných společností FAČR. Výsledek: návrh opět neprošel v moravské komoře.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz Druhý. Ten, kdo návrh na volbu podává, může podat nanejvýš tolik návrhů, kolik osob je na danou funkci voleno. Nyní se stalo, že některé kraje u volby předsedy podaly návrh na všechny tři kandidáty. Výsledek? Neschváleno moravskou komorou.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Jde se hlasovat o čtyřech návrzích na změnu stanov.První - o výši odměny pro předsedu rozhoduje valná hromada, nikoli výkonný výbor. Na odměnu mají nárok všichni volení funkcionáři valné hromady. Výsledek: Návrh nebyl schválen, neprošel moravskou komorou.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Pohled: Valná hromada určitě může měnit stanovy, kdy se jí zlíbí, protože to je prostě valná hromada. Ale přijít s návrhem na změnu – jakkoli smysluplnou – dva dny před konáním valné hromady, to je prostě pozdě.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Fousek: „Každý z návrhů má jiné racio. Ztotožňuji se s tím, aby jeden subjekt mohl podávat návrh pouze jednou. Je správné vést debatu i o odměňování členů VV a dalších komisí a jeho zásahu do rozpočtu. Přivítám, když ustanou debaty o transparentnosti, jak mají být orgány dceřiných společností složeny a podobně. Nový VV by měl tyto návrhy vyhodnotit, ale pokud návrhy přijdou dva dny před VH, přikláním se k návrhu to řešit v budoucnu.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz O slovo se přihlásil člen výkonného výboru a šéf Ligového výboru Dušan Svoboda: „Mám jako člen výkonného výboru dvě faktické připomínky. Souhlasím, že bychom se měli přiblížit k německému modelu. VV má 12 členů, drtivá většina členů měla zastoupení v představenstvech nebo dozorčích radách dceřiných společností. V případě STESu byla absurdita utvrzena tak, že VV měl působnost v představenstvu i ve valné hromadě. Přimlouvám se ke změně.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Reaguje také Jiří Šidliák. „Navrhovatel poslal návrh dva dny před VH. V zásadě se ztotožňuji s panem Tvrdíkem, že to nějaké racio má, minimálně to, že jeden subjekt může navrhnout pouze jednoho kandidáta na jednu funkci, to dává smysl. Jsem připravený o tom diskutovat a posouvat to, ale nejde to dělat tak, jako dneska. Že schválíme něco, co se připravilo dva dny zpátky. K novým stanovám byla dlouhá cesta, náročná a komplikovaná debata. Na změnách se podílelo hnutí, legislativa, právní oddělení, probíhala další komunikace v hnutí. Jsem přesvědčený o tom, že se to má dělat stejně i u těchto návrhů. Ale nestřílejme tady od boku.“

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Jaroslav Tvrdík souhlasí s Ondřejem Lněničkou, že: členové VV by měli být pouze v dozorčích orgánech

ti, kdo navrhují kandidáty, by mohli navrhovat pouze tolik lidí, kolik je volených míst

by se měl přeformulovat způsob odměňování členů výkonného výboru

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Ondřej Lněnička, předseda Meteoru Praha, přináší tři návrhy na změnu stanov: „Působil jsem v odvolací a revizní komisi, potýkali jsme se s transparentností a fungováním asociace. Velkým tématem to bylo i v aktuální kampani,“ řekl. V prvním návrhu chce, aby VH schvalovala mimo jiné i odměnu pro předsedu svazu, což nyní dělal výkonný výbor. Druhá věc se týká kandidatur – kluby nyní mohou navrhovat více předsedů, Lněnička navrhuje, aby mohly navrhovat pouze jednoho. Třetí návrh se týká fungování STES a dalších obchodních korporací, kde je jediným akcionářem FAČR. „Měli bychom přejít na německý model, nedovedu si představit, že by členové výkonného výboru seděli v představenstvech. Jde o krajně nevýhodný systém. Mají sedět ve výkonných radách, kde mohou kontrolovat managment.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Richard Wild, místopředseda etické komise FAČR „V reakci na výrazné snížení disciplinárního trestu ve věci ovlivňování vícero utkání se rozhodli členové etické komise na své funkce 10. prosince 2024 rezignovat. Předseda etické komise nenominoval nové členy, kteří by pokračovali do valné hromady. Noví členové se rychle zorientovali, komise byla šestičlenná, předseda bude zvolený až na květnové VH. Činnost lze shrnout jako velmi úspěšnou.“

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Jan Malý, předseda Odvolací komise FAČR, se vrací ke sporům s Etickou komisí. „Jsem rád, že rozhodnutí naší komise byla shledána soudy v rámci správního řízení jako správná.“

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Hájek konstatoval, že smlouva se Sport Investem byla v konečném důsledku výhodná.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Předseda revizní komise FAČR Marek Hájek se ve své zprávě vyjádřil také ke smlouvě FAČR se Sport Investem. „Revizní komise FAČR nemůže kontrolovat STES, to přísluší jenom dozorčí radě,“ řekl v předtočeném videu, které běží delegátům. Zastává se smlouvy se Sport Investem, která byla nejenom na minulé valné hromadě kritizována, vystoupil tam proti ní Jaroslav Tvrdík.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Marek Hájek, předseda Revizní a kontrolní komise FAČR, a úvod poděkoval za vyřešení situace kolem Strahova. „Mirkovi Peltovi za to, že vymyslel trojsměnu, současnému vedení za dojednání a Spartě za vybudování.“ Výkonný výbor podle Hájka hospodařil odpovědně, sport však prý potřebuje více peněz, které by snad mohly přijít s ministerstvem sportu.

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Zavolali jsme Jaroslavu Havrdovi, který svým vystoupením z asociace znemožnil zástupci Sparty Kolín hlasovat na valné hromadě. „Odmítám, že by to bylo účelové,“ říká. „Nevěděl jsem, že to má takové souvislosti, neznám regule. Svou činnost jsem ukončil kvůli nějakým věcem, nechci být součástí téhle žumpy. Vystoupit jsem chtěl už v pátek, ale nevěděl jsem, že se na asociaci v pátek už nepracuje. Z časových důvodů jsem mohl zanést ukončení členství až v úterý. Nic jsem neudělal účelově.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Hlasování o protinávrhu Pavla Chána: jeho návrh NEBYL přijat moravskou komorou. Následovalo hlasování o původním návrhu a ten prošel oběma komorami.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Pavel Chán, předseda OFS Příbram, který uvažoval o kandidatuře na místopředsedu za Čechy, přednáší protinávrh k usnesení o rozdělování společných zdrojů FAČR. Reaguje Jiří Šidliák, místopředseda za Moravu a kandidát na stejnou pozici. „Na FAČR si myslíme, že zhruba třetinu peněz, které na okresy dostanete, mají být vázané. Je určitě udělat okresní výbory mládeže, je třeba mít gestora rozhodčích a je třeba udělat nábory. Pokud schválíme váš návrh, může se stát, že třeba dvacet okresů gestora vůbec mít nebude. Prosím delegáty, aby schválili první návrh.“

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Tomáš Maruška z Tábora se vrací právě k vyřazení delegáta za Spartu Kolín. „Uvědomujeme si, jaký to je precedens do budoucna?“ Valná hromada se shodla, že pro dnešek to již není k řešení, ovšem námět do budoucna ano. Pavel Chán z Příbrami se k Maruškovi připojil a dokonce vybídl, zda by nešlo revokovat hlasování. Předsedající Martin Procházka sdělil, že revokace hlasování je možná pouze do dalšího hlasování, které už proběhlo.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Michal Šembera, finanční ředitel FAČR, přečetl zprávu o hospodaření FAČR včetně dceřiných společností. Po ní nikdo nevystoupil, zpráva byla schválena českou i moravskou komorou.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Tím, kdo téměř v předvečer valné hromady, tedy dne 27. května 2025, vystoupil z fotbalové asociace, je Jaroslav Havrda, statutární člen SK Sparta Kolín. Protože stanovy vyžadují, aby všichni členové byli bez výjimky členy asociace, delegát za Kolín Vladimír Zeman nebyl připuštěn k hlasování.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Potvrzeno od mandátové komise: na probíhající VH v Praze na Chodově je přítomno 126 delegátů z české komory (ze 127), bez vyřazeného delegáta za Kolín jich může dnes hlasovat 125. Dále je přítomných 72 delegátů z moravské komory (ze 75). Z možných 202 delegátů jich dnes volí celkem 197.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Michal Šembera, finanční ředitel asociace, přednáší zprávu o hospodaření FAČR a dceřiných společností.

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Petr Fousek v rámci svého projevu poprvé zveřejnil svou odměnu. „Dělala 2,2 milionu ročně, to lze snadno vydělit dvanácti,“ prohlásil v rámci své řeči. Lze to skutečně snadno a dělá to 183 333 korun měsíčně. Petr Fousek prozradil svůj plat

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Fousek ve své zprávě o činnosti VV vyzdvihuje další věci, které se během uplynulých čtyř let povedly: „V oblasti FIFA a UEFA máme nejsilnější zastoupení v historii. Od dob panovníků ve středověku se české království snažilo o to, aby hrálo roli na evropské mapě. Snažili jsme se o to i já jako předseda. Z úst našich hostů z UEFA a FIFA jste slyšeli, že jako svaz střední velikosti chceme hrát tuhle roli i nadále. Snažili jsme se o komunikaci mezi jednotlivými segmenty asociace, i když jsou zde různé vlivové sféry. Nastartovali jsme řadu demokratizačních procesů. Kromě Strahova by měla být na počátku příštího roku dostavěna i nová budova. Snažil jsme se vést český fotbal do Evropy, aby mí kolegové tenhle směr následovali."

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Petr Fousek pokračuje „Výrazně jsme posunuli ženský fotbal, zlepšili situaci ohledně MOL Cupu, kromě reprezentací naší vlajkové lodi. Došlo ke změnám ve vzdělávání trenérů, jsem hrdý na to, že se nám i v pocovidové době podařilo udržet počet členů. Jsou před námi další výzvy – například ve spolupráci s FIFA probíhá analýza regionálních akademií. Zahájili jsme restrukturalizaci soutěží, ve které bude pokračovat nový výkonný výbor. Na začátku jsme měli dvě velké koule a nohou – podařilo se nám vyřešit areál Strahov. Vznikne tam nový stadion, konečné řešení přináší svazu každoročně další výnosy. Potýkali jsme se s kredibilitou fotbalu, to byla naše druhá koule. Potýkali jsme se s ní při jednání s politiky vnějším prostředí, s renomé u veřejnosti a v médiích.“

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Petr Fousekvystupuje se zprávou o činnosti výkonného výboru v předchozích čtyřech letech „Uzavíráme čtyřletý mandát výkonného výboru vedení FAČR. Čas běží rychle, mnoho z nás rychle zapomíná. V roce 2021 stál český fotbal na křižovatce, na VH v Nymburce jste zvolili mně a mé kolegy do vedení vazu. Nepřevzali jsme asociaci v komfortní situaci. Měla jinou strukturu, než dnes, jinak nastavené procesy, převzali jsme ji s finančním dědictvím minulosti, které nebylo úplně ideální. Ve chvíli, kdy důvěra ve fotbal byla různými kauzami, zejména tou poslední z roku 2020 (zatčení Romana Berbra), zásadně otřesena. Obnovu důvěry ve fotbal považuji za jeden z největších úspěchů našeho čtyřletého období, eliminovali jsme velké kauzy, vyřešili jsme řadu menších kauz, dosáhli jsme progresu proti ovlivňování výsledků.“ Petr Fousek zahajuje valnou hromadu

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Vladimír Zeman, zástupce Sparta Kolín, nebude připuštěn jako delegát na valnou hromadu. Stanovy totiž požadují, aby všichni statutární zástupci kluby bez výjimky byli členy FAČR. Jeden z Kolínských však včera z asociace vystoupil, a jak řekl Zeman, na situaci už nebylo možno reagovat. Delegáti hlasovali, zda i tak může Kolín hlasovat. V Čechách o jeden hlas prošel, na Moravě o jeden nikoli. Těžko si představit, že vystoupení vpředvečer valné hromady nemělo za cíl znemožnit Kolínu hlasovat.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Vystoupení hostů skončila. Samá chvála a přání dobrých příštích zítřků. Člověk si nemůže nevzpomenout na ukrajinského místopředsedu UEFA Grigorije Surkise, který na stejném místě v roce 2017 mluvil o normalizaci české asociace, vyříznutí nádoru a neúctě k UEFA. To vše v souvislosti s tím, že FAČR na předchozí valné hromadě nezvolila svého předsedu.

Jako poslední host hovořil senátor Tomáš Třetina (TOP 09), předseda Podvýboru pro sport. A podpořil stávajícího předsedu Petra Fouska. „Český fotbal může teď sestoupit, protože se dostal hodně vysoko. Malé kluby jsou na tom lépe, než kdy jindy. Jako šéf senátního podvýboru pro sport vím, že financování je stabilní. Budu rád, když se bude fotbalu dařit ještě lépe, ale odmítám předstírat, že tady pár branek napadlo. Dovoluji si Petru Fouskovi a jeho týmu za práci poděkovat. Člověk musí pro to, aby něco dobře dopadlo, udělat spousty práce. Můžete rozhodnout o lidech, kteří v minulém období vaši naději přetavili poctivou a dlouhodobou prací ve skutečnost.“

Kolečko proslovů hostů na VH pokračuje projevem Jespera Moller Christensena, místopředsedy výkonného výboru UEFA: „Moc rád vyřizuji pozdravy od předsedy UEFA Čeferina, generálního tajemníka UEFA a dalších členů výkonného výboru. Česko je ceněným členem UEFA, pevnou součástí rodiny. S vaší pomocí jsme mimo jiné ukončily škodlivé a nebezpečné projekty jako je například Superliga, která ohrožovala ducha samotného fotbalu. Máte celou řadu reprezentačních úspěchů, v českém fotbale vidíme dobré výsledky i u mladších kategorií - například mužská a ženská reprezentace do sedmnácti let. Národní tým postoupil do Ligy národů A, což značí sílu a kvalitu vašeho týmu.“ Zasedací sál valné hromady

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Nyní mluví předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Zahajuje tak kolečko projevů hostů valné hromady. Po čase bude chybět Miroslav Jansta... Více o jeho kauze čtěte ZDE>>>

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Delegáti právě schválili program valné hromady - pro bylo 124 delegátů z české komory, 72 z moravské komory a dva se zdrželi. Pokud by delegáti program neschválili, dnešní VH by skončila a delegáti by se museli sejít na mimořádném zasedání v novém termínu.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Zdá se, že zatím chybí čtyři delegáti. Jeden z české komory, tři z moravské.

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Delegáti si přejí, aby to skončilo před půlnocí… 111 z Čech, 62 na Moravě. Delegáti si následně schválili, že se v procesních věcech bude hlasovat elektronicky. Valná hromada FAČR

Martin Růžička, zástupce firmy Gemini, vysvětluje delegátům, jak se obsluhuje elektronické zařízení. Zdá se, že to bude jednoduché. Přijde testovací hlasování. Zkušební otázka zní: Valná hromada by měla skončit před půlnocí.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz Předseda FAČR Petr Fousek, který obhajuje svůj mandát, oficiálně zahajuje program. Vítá delegáty, čestné hosty. Účast na VH se blíží 100 procentům, prohlásil po oficiálním úvodu předseda mandátové komise Otakar Mestek. Petr Fousek zahájil valnou hromadu Valná hromada FAČR

Důležitý moment Ondřej Škvor, redaktor Sportu Začíná se. Zní hymna. A takto se přenos z jednání valné hromady přenáší do mísntosti, kde sedí novináři. Vysílání přímého přenosu z valné hromady FAČR v místnosti pro novináře

Ondřej Škvor, redaktor Sportu Valná hromada ještě nezačala, a už se mluví o tom, zda delegáti neodmítnou elektronickou formu hlasování. Možná k tomu nakonec nedojde, ale rozhodně to je ve hře. Pro připomenutí: elektronicky se hlasuje dvojím způsobem. Zaprvé, v sále tlačítkem v procesních záležitostech. Tedy například: souhlasíte s navrženým řádem valné hromady? Každý delegát zmáčkne tlačítko ANO/NE a mašina spočte hlasy. Žádné složité počítání lesu rukou. Zadruhé, v tajných volbách. Delegát vloží do obálky lístek se jménem vybraného kandidáta a přidruženým QR kódem a vloží ji do krabice. Stroj následně rychle načte kódy a dodá výsledky. Právě ta druhá forma volby je prý v ohrožení. V Praze se rozhodne o novém předsedovi FAČR

Jaký může být průběh volby? Fousek téměř jistě nevyhraje v Čechách. Klíčové pro něj bude (a pro Blažka pochopitelně rovněž), aby ovládl Moravu a postoupil do druhého kola. Pak nastane boj o propadlé hlasy, ať už budou Blažkovy (to spíš), nebo Trundovy. A současný předseda využije toho, co ze svého pohled takticky velice správně opakoval ve všech debatách a rozhovorech. Že není spojený s žádným klubem, že je kandidátem všech.

Stávajícímu předsedovi Petru Fouskovi může situace vyhovovat podle přísloví o dvou, co se perou. V jeho prospěch může mluvit volební klíč. Připomeňme, že ani po úpravě stanov zcela nezmizela dvoukomorovost volby. Z prvního kola – pokud z něj nevzejde rovnou vítěz – totiž postupují do druhého nejlepší z české komory a nejlepší z moravské komory valné hromady. Čistě teoreticky se tak může stát, že kandidát, který získal s přehledem nejvíce hlasů, ale těsně skončil druhý v každé z komor, vypadne jako první. Petr Fousek zahajuje valnou hromadu

Za Davidem Trundou se šikují Slavia a Plzeň, které po odstoupení Tomáše Bárty prominuly svému favoritovi dříve nepřekročitelnou překážku, že je majitelem prvoligového klubu. Spokojily se, že Trunda svou FK Mladou Boleslav uloží do svěřenského fondu. Z původního outsidera se postavil přinejmenším na roveň svým soupeřům. Došlo rovněž ke spojení se skupinou Tomáše Pešíra, silného kandidáta na českého místopředsedu, a tím k zásadní zákulisní přeměně sil. To proto, že se spojily kontroverzní síly Martina Chřestýše Svobody, Šádkovy pravé ruky, a Jana Hořejšího, etickou komisí potrestaného funkcionáře. Spolupráce má být natolik zdárná, že se hovoří o Trundově jasném triumfu v české komoře. David Trunda, jeden z kandidátů na předsedu fotbalové asociace

Pojďme si zrekapitulovat vyhlídky kandidátů na předsedu: Za Rudolfem Blažkem stojí Sparta nebo Teplice s miliardářskými majiteli, a také třeba Jablonec. Což je náboj – hojně vypouštěný – do zbraní soupeřů, pochopitelně kvůli majiteli Miroslavu Peltovi. Že střelba ještě zhoustne, je po čerstvém pravomocném odsouzení na pět a půl roku ve věci nezákonného nakládání s dotacemi zřejmé.