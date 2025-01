Mrázkovi odjezdili půlku sezony, pak přišel šok: Zatrhli jim písničku

Trénovali, pilovali a najednou měli utrum! Sourozenci Mrázkovi, kteří jsou juniorskými mistry světa v krasobruslení, museli před seniorským evropským šampionátem řešit nezvyklou komplikaci. Autoři písně, na kterou měli natrénovanou svou jízdu, nepovolili, aby ji používali.

Kateřina a Daniel Mrázkovi budou na ME startovat už podruhé. Loni debutovali devátou příčkou. Půl sezony odjezdili volný tanec natrénovaný na skladbu Kerryho Muzzeye a Andrewa Skeeta. Ti jim, ale dali před mistrovstvím Evropy stopku. Prý si nepřejí, aby byla jejich hudba používána v krasobruslení.

„U naší původní hudby nastaly problémy s autorskými právy. Takže jsme si vybrali jinou hudbu, konkrétně In Your Black Eyes, kterou trenéři lehce upravili jenom pro nás. Samozřejmě s tím souviselo, že jsme museli udělat změny, aby vše vycházelo do hudby,“ vysvětlil Mrázek na tiskové konferenci.

Mrázkovi se na šampionátu představí nejprve v pátek od 14:30 s rytmickým tancem, v sobotu pak předvedou svůj volný tanec. České barvy budou reprezentovat také o něco zkušenější sourozenci Taschlerovi, kteří by podle papírových předpokladů mohli zabojovat o bronzovou medaili.