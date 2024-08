Dopingová krasobruslařka Valijevová: Záhada kolem jejího otce!

Vyfasovala nekompromisní trest. Kontroverzní ruská krasobruslařka Kamila Valijevová (18) způsobila před dvěma lety poprask, když byla usvědčena z dopingu na olympiádě v Pekingu. Její okolí, včetně maminky, to neslo těžce. Nikde ale nebyla ani zmínka o otci. Až doteď! Kdo je vlastně táta Valijevové?

Ve světě ruského krasobruslení se jednalo o velkou záhadu. Kdo je táta krasobruslařky Kamily Valijevové? Dopingovou hříšnici totiž mohla veřejnost vidět po boku pouze její maminky Alsy. Ani jedna o otci Valijevové navíc nikdy veřejně nemluvila. Nyní ale spatřila světlo světa klíčová fotka.

Na ní je Kamila právě vedle svého táty Valerije Ramazanova! „Náš předseda Svazu krymských mariňáků, plukovník Valerij Ramazanov, se svou dcerou Kamilou Valijevovou,“ píše se na sociální síti u fotografie, která byla pořízena v Soči. Otec nechvalně proslulé sportovkyně je tedy ve vojenské službě na okupovaném Krymu.

Jak se ukázalo, Valerij neviděl svou dceru dlouhých deset let. Není tedy divu, že vlivem setkání jen zářil. „Konečně jsem se setkal se svou dcerou. Popovídali jsme si a všechno proběhlo v pořádku. Je to už ale dlouho, co jsme se viděli. Téměř deset let. Proč tak dlouho? Roli hraje geografie. V té době jsem byl velitelem jednotky a byl jsem často na cestách. Dcera se s její maminkou přestěhovala do Moskvy,“ prozradil otec Valerij podle webu kp.ru. Nyní ale může vídat dceru častěji.

Pro mě je olympijskou šampionkou

Jak se vlastně dostala Kamila ke krasobruslení? Podle jejího otce se jednalo čistě o její volbu, byť Valerij nechtěl, aby si vybrala ryze mužský sport. „Bylo pro mě důležité, aby se dcera rozhodla sama a nezávisle. O kadetském sboru a dalších vojenských záležitostech jsem nepřemýšlel. Kamila se ve světě krasobruslení předvedla v celé své kráse. Stala se příkladem pro své vrstevníky,“ řekl její táta.

Fakt, že jeho milovaná dcera přišla o olympijské zlato kvůli dopingu, nesl velice nelibě. „Pro mě i pro všechny ostatní Kamila získala zlato a vyhrála! Měl jsem o ni velký strach, kvůli kterému jsem jí ani nemohl zavolat a sdělit jí slova podpory. Nepřineslo by to žádnou útěchu. Kamila měla velký strach a já nechtěl svou dceru obtěžovat. Je to uzavřené téma,“ pověděl otec Valijevové.

Valerij mimo jiné také prozradil, že Kamila příští rok nastoupí na státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO). Jedná se o univerzitu, která se zaměřuje na diplomacii. A co krasobruslení? Ramazanov uvedl, že v současné době je cílem Valijevové startovat na olympiádě v roce 2026, která se uskuteční v Itálii. Bude moct Kamila na těchto hrách nastoupit? Na odpověď je v této chvíli ještě brzy.