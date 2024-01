Adamczyková se po StarDance těší na závody: Musí ztloustnout

Tancování si při StarDance zamilovala, teď však musí podpatky do kouta. Finalistka soutěže Eva Adamczyková (30) se vrací na prkno a vyhlíží snowboardcrossovou sezonu bez vrcholu.

Jak jste si užila návrat ke snowboardu?

„Skvělý to bylo, já byla nadšená! Jezdila jsem u nás doma v Krkonoších na sjezdovce, kterou znám odmala, byl to tak trochu návrat do dětství. Trošku jsem sice musela kličkovat mezi ostatníma, ale důležité bylo, že vůbec jedu, abych zase získala cit pro sníh a hranu. Zvyknout si z tance na prkno je každopádně snazší než naopak.“

Když jste začínala s tancem, říkala jste, že si od prkna potřebujete odpočinout. Povedlo se?

„Díky StarDance mi došlo, jakou pohodu normálně mám. Na soustředění a závodech je spousta času na odpočinek, kdežto ve StarDance se poslední měsíc šlo fakt na dřeň.“

Nevýhodou na sjezdovce ale může být, že jste ve StarDance zhubla, že?

„Asi dvě kila. Při tancování se hodilo být trochu šlachovitější, člověk zhubne i díky všemu tomu záhulu i stresu. Ale kdybych teď nabrala čtyři, vůbec by mi to nevadilo. Jen to trvá, když jsem si zlámala kotníky, hrozně mi spadly svaly, pak to nabíráte dva měsíce, to je nefér (směje se).“

Zatancujete si teď třeba aspoň s manželem Markem?

„My tancujeme skoro pořád, naposledy třeba na Silvestra (směje se).“

Kdyby byla ta možnost, šla byste do StarDance znovu? „

Asi jo. Byla to opravdu hrozně zajímavá zkušenost a úplně jiný typ emocí, než znám ze sportu. S Vávrou Hradilkem jsme se shodli, že nás to hrozně vtáhlo, celé to bylo krásné a intenzivní.“

15. února bude mít premiéru dokument o Adamczykové s názvem Efka, nejrychlejší holka ve vesmíru.