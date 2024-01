Adamczyková se vrací do SP: začíná tanec na kopci, soupeřky byly zvědavé

Eva si zpestřila přípravu taneční soutěží. Pomůže ji to k dalším medailím? • ČTK

To bude zase tanec! Snowboardkrosová šampionka Eva Adamczyková se čtvrteční kvalifikací ve Svatém Mořici vrací na okruh Světového poháru, který dočasně opustila kvůli své parádní jízdě televizní soutěží StarDance. Když byla pryč, soupeřky vyzvídaly, jak jí to jde. „Jsem zvědavá, co bude, až se potkáme na kopci,“ usmívala se Adamczyková. Přišla jen o dva závody a na programu jich je ještě deset.