Smrt hokejisty Uličného (†16): Děsivé detaily a bolest rodiny

Slovensko se vzpamatovává z tragické sebevraždy mladého hokejisty Adam Uličného (†16). Ten svůj život ukončil v úterý večer skokem pod vlak. Zanechal i dopis na rozloučenou.

Mladý útočník, který byl považovaný za naději slovenského hokeje, se rozhodl náhle ukončit svůj život. K tragédii došlo nedaleko Brestovan, kde žil. Na Instagramu se s bratrem emotivně rozloučila sestra Erika: „ Řekněte mi prosím, že tohle není pravda. Chybíš nejvíc na světě. Pane Bože, dej na něho prosím tam nahoře pozor. Nedokážu popsat bolest, kterou cítím. Navždy budu s tebou.“

Uličného matka Katarína přidala komentář »Můj milovaný syn« pod příspěvěk týmu HK Havrani, kteří o tragédii informovali. „Nikdo neví, co se stalo. Byl to pohodový kluk, všechny nás to šokovalo. Neměl žádné zdravotní problémy. Musela to být nečekaná situace," reagoval pro pluska.sk Uličného bývalý trenér Rudolf Macko.

Neštěstí potvrdila i mluvčí ředitelství PZ v Trnavě Veronika Dachová: „V pondělí ve večerních hodinách došlo na železniční trati mezi Trnavou a Leopoldovem v souvislosti se srážkou vlaku s osobou k usmrcení osoby. Policie ve věci začala trestní stíhání pro přečin usmrcení. Železniční doprava byla omezená přibližně na čtyři hodiny. Vzhledem k věku a citlivosti případu nebudeme poskytovat bližší informace. "

Zanechal po sobě dopis na rozloučenou

Pravděpodobnost plánovaného činu nasvědčuje dopis na rozloučenou, který po sobě Adam zanechal. „Promiňte. Nevím ani jak popsat, jak moc mě to, co jsem udělal, mrzí. Jednoduše promiňte bolest, jakou jsem vám tímto způsobil. Ale děkuji moc za to, co jste pro mě dělali, jak jste z malého špunta vychovali slušného a tvrdě pracujícího hokejistu. Děkuju za každou pomoc, za každou radost, za každou utřenou slzu a hlavně za pocit bezpečí. Dávejte prosím na sebe pozor, i na všechny své blízké. Miluju vás co nejvíc. Stačí se podívat nahoru, vzpomínejte na mě jen v tom dobrém," stojí v něm.