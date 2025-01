Neviditelný Schick chválil obranu Sparty: Slušně mě pohlídali!

Světla reflektorů byla v BayAreně upřena hlavně na odchovance Sparty Patrika Schicka (29), na hřišti ale v souboji s bývalým klubem moc vidět nebyl. „Obránci si mě slušně pohlídali,“ chválil po zápase defenzivu Letenských.

Po smeknutí před bráněním sparťanů se kriticky ohlédl za nevyužitou šancí: „Jednu hlavičku v prvním poločase jsem mohl trefit líp. Ale je nás na hřišti 11, takže to není o tom, abych dával góly jen já.“

Nejvíc si ale pochvaloval tři body, které Leverkusenu zajistily postup přímo do osmifinále: „Bylo to hodně odmakané. Sparta podala dobrý výkon a směrem dopředu nám to udělala hodně složité.“

Milosrdná porážka

Fotbalisté Sparty prohráli v závěrečném 8. kole ligové fáze Ligy mistrů v Leverkusenu 0:2. Pražané se s "milionářskou" soutěží, kam se v létě vrátili po 19 letech, rozloučili šestou porážkou za sebou. Už před dnešním zápasem neměli šanci na postup do vyřazovací fáze. V novém formátu Ligy mistrů ve společné tabulce 36 týmů obsadili se čtyřmi body 31. místo.