Schick poprvé proti Spartě, konec bral jako urážku. Prostředníček, pak změna

Letadlo se blíží na přistání, turbulence s ním ještě hází. Nic příjemného. Když se ale podíváte z okénka doleva, musíte zpozornět. Lehce zahlédnete stříbrný kolos, BayArenu, stadion týmu z Leverkusenu. Tady je současným a neoddiskutovatelným králem Patrik Schick, což jistě uzná a připomene také Michal Kadlec, který do Německa přilétá jako televizní expert a v místním mančaftu odkroutil pět plodných sezon.

Zadák s Bayerem nebral ani jednu trofej, Schick už má na kontě tři: vyhrál bundesligu, Německý pohár i Superpohár. Rád by si vystavil i další – a to rovnou v této sezoně. Doma je tým druhý za Bayernem, v Champions League usiluje o elitní osmičku a tedy lepší postavení pro vyřazovací část.

K tomu se mu může hodit úspěch proti Spartě. A kdo jiný by ho měl zařídit? Schick už má v sezoně na kontě šestnáct branek. Po propadu zapříčiněném zraněním a konkurencí znovu jede jako mašina. Trefil se také o víkendu v Lipsku, ve své první německé štaci. K ní se propracoval přes nejednu zákrutu, lehké to neměl ani ve Spartě.

Ale tak už to bývá. Útočník totiž nikdy nezapadal. Nevymykal se jen uměním, ale také sebevědomím. Vždy si šel za svým, za góly, za kariérou. A to tak trochu navzdory. Nejprve tátovi, který až moc prožíval jeho zápasy, Patrik mu dokonce při jednom z nich ukázal prostředníček. Tak ho deprimovalo, že otec po zahozené možnosti kroutil hlavou. Nakonec to – podle něj – byl jeden ze zásadních životních zlomů.

„V ten moment jako by se mi něco přeskládalo v mozku, hrozně jsem se změnil. Do té doby jsem si všechno moc bral, ale najednou mi došlo: Kdo tady vlastně hraje fotbal? On? Nebo já? Přece já! Táta přestal, ale objevovali se další, kteří měli spoustu zbytečných rad a řečí. Jim už jsem prostředníček neukazoval, obvykle stačilo mávnout rukou – ale myslel jsem to úplně stejně,“ vyprávěl v rozhovoru pro magazín Reportér. Tehdy prozradil mnohé, jindy je spíše uzavřený až odměřený.

Další zádrhely přišly v dorostu. Ve Spartě byl sice tahounem, střelcem, ale ne všem po chuti. Legendární je kritika, již slízl od trenérů Jaroslava Hřebíka s Martinem Haškem po utkání v Jablonci, v němž se trefil třikrát. Vyčítali mu malou angažovanost v napadání, nízkou pracovitost pro mužstvo. Schicka to šokovalo.

„Že prý mám pověsit kopačky na hřebík, protože moje kariéra nesměřuje k profíkům, ale do kytek, a že vlastně vůbec nechápou, proč ve mně lidi vidí takovej talent,“ popisoval útočník. „Mám pocit, že by se fotbalista měl zdokonalovat hlavně v tom, v čem je nadprůměrnej. Já býval vždycky nadprůměrnej ve střílení gólů; umím vytvořit šance ostatním, umím se do nich dostat. Řekl jsem si, že jestli se jim to nelíbí, půjdu hrát jinam, ale měnit se nenechám. Jsem typ, který chce hrát pokud možno chytře a co nejvíc s balonem, to je moje filozofie. Zkoušet to jinak, byl bych v křeči…“

„Nečeské“ nastavení se s ním táhne i dál, to je pravda. Poznali to také v Bohemians, kam byl před dovršením dvaceti let odeslán na hostování, a kde se prosadil. „Trochu jsme mu vytýkali malou angažovanost, snahu presovat. Chtěli jsme hrát jako tým aktivně. S tím měl trochu problém. Ale přišel jako dobrý fotbalista, prosadil se do základní sestavy a dával branky,“ vzpomíná trenér Roman Pivarník.

„Chtěl jsem, aby se komplexně rozvíjel a přidal i na presinku. Vidíme i teď, že v tom není tak aktivní, jak by měl, nemá takovou chuť presovat. Tohle vynahrazuje jinými fotbalovými dovednostmi, ve kterých má obrovské předpoklady,“ upozorňuje kouč.

Pivarník rozhodně Schicka nešetřil. Občas ho posadil na lavici, jindy ho sjel – klidně i před spoluhráči. Viděl, že v něm roste velký hráč. A také sebejistý borec. Vždyť jako zelenáč klidně vystoupil v kabině, když se mu nelíbil postoj spoluhráčů, kteří o něm na začátku mluvili jako o namachrovaném zazobaném sparťaňovi. „Řekl jsem jim, že beru třicet tisíc a Bohemka mi doplácí další pět,“ prozradil.

Rovněž to demonstruje jasnou svéhlavost, která se vždy projevovala i herním faktorem, který Pivarník přesně pojmenuje slovy: „Potřebuje být útočník číslo jedna.“

60 tisíc ve Spartě, nebo milion v Itálii?

V dalších chvílích kariéry se to ukázalo, když odmítl prodloužit ve Spartě, kde byl jasnou hvězdou David Lafata. Radši vyrazil na nejistou misi do Sampdorie Janov.

„Otázka zněla, jestli se mám za šedesát tisíc měsíčně prát o místo na hřišti s Davidem Lafatou, který bude dávat góly do pětačtyřiceti, nebo se prát za milion v Itálii, kde mám zhruba stejnou šanci. Mně nejde primárně o peníze, jen jsem v duchu porovnával dvě možnosti a bylo mi až úzko z toho, co Sparta nabízí. Říkal jsem si, že to od ní je buď nepochopení situace, nebo pokus o urážku; byl jsem naštvanej. A mrzí mě to vlastně pořád,“ vzpomněl v Reportérovi na léto 2016.

Kvůli pozici „na okraji“ se neprosadil v AS Řím, kde jej mezi vyvolené nepustil Edin Džeko. Potíže měl také v Leverkusenu po rozjezdu Victora Bonifacea. Když v reprezentaci na podzim uvolnil místo Tomáši Chorému, místo na lavici mu nebylo viditelně po chuti a další sraz vynechal.

„V Bohemians jsem ho navnímal tak, že potřebuje obrovskou důvěru trenéra. Měl trochu problém s konkurenčním prostředím. Pokud na něm trenér staví, všechno dokáže splatit,“ vypráví Pivarník.

K tomu je samozřejmě potřebné zdraví, jež vysokého střelce dost limituje, i když v tomto ročníku je situace výrazně lepší. Proto je Schick zpět mezi hvězdami. Pocítí jeho formu Sparta, které se postaví vůbec poprvé?