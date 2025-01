Leverkusen - Sparta 2:0. Schicka hosté zastavili, ale Kováře nepokořili

PŘÍMO Z LEVERKUSENU | Mise končí. Po ultranadějném vstupu do Ligy mistrů Sparta i v posledním utkání ligové fáze pocítila, kde je její místo. Na hřišti německého šampiona v Leverkusenu padla vzhledem k viditelné diferenci v kvalitě poměrně přijatelným skóre 0:2. Jedno plus však Letenští zapsali: ubránili místní hvězdu a vlastního odchovance Patrika Schicka.

V bráně Matěj Kovář, mistr ligy se Spartou z roku 2023, na špici Patrik Schick, její odchovanec. Ne, tyhle dva nemohl opomenout kouč Xabi Alonso ve startovací jedenáctce. Gólman celkem v poklidu udržel čisté konto. Jak si vedl útočník, rozhodně nejsledovanější muž na trávníku?

První balon prohrál, stáhl se do obrany a Asger Sörensen jej předčil v hlavičkovém souboji. Jinak to byl Schick, jak ho známe. Seskakoval si pro balony, občas totiž potřebuje aspoň krátkou akci, aby nevypadl z tempa. Při tom kooperoval zejména s fenomenálním Florianem Wirtzem, s ním si nadmíru rozumí.

Zapojil se však také do presinku, který mužstvo kouče Xabiho Alonsa spouštělo bleskově po každé ztrátě míče. Kupříkladu v 10. minutě obral o balon nerozhodného Asgera Sörensena, jenž při absenci Filipa Panáka nastoupil s kapitánskou páskou.

Obvyklého šéfa nahradil debutant Adam Ševínský, pro něj to byla slušná premiéra v ostrém duelu za první tým Sparty. A právě on se často dostával do Schickovi blízkosti. Prostor kolem středního stopera je útočníkovo království. Nelze však říct, že spolu sváděli jeden souboj za druhým (ve druhé půli mu mladý stoper jednou slušně ale čistě „naložil). Na to Schick nehraje, naopak hledá si volné pole pro kombinaci nebo čeká na šanci.

V první půli se prosadil do dvou. Ve 2. minutě byl po Wirtzově průniku zablokován, v jedenácté mířil hlavou vedle brány. To byla velmi slušná pozice! Jinak jej spoluhráči nenacházeli při centrech, kdy si klasicky nabíhal ve většině případů na zadní tyč, odkud nezřídka skóruje.

Článek pokračuje pod infografikou.

Obvykle se choval také ve chvílích, kdy ho spoluhráči nevyužili. Rozhodil rukama, nasměroval k nim ostrý pohled, pronesl pár vyčítavých slov kupříkladu směrem k Wirztzovi nebo dvakrát Nathanu Tellovi. I takový je, ale tahle vlastnost zkrátka střelcům náleží.

Celkově ukázal před vystřídáním v 90. minutě slušnou formu, skórovali však jiní. Právě ti dva borci, které Schick vyplísnil. Wirtz si po půlhodině v klidu po zemi uklidil přihrávku Jeremieho Frimponga, jinak výtečný Peter Vindahl neměl ani minimální možnost zasáhnout. Po změně stran dánský gólman vyrazil ošemetný pokus z přímého kopu a Tella jej poslal přes padajícího Lukáše Sadílka do sítě.

Sparta, jak už bylo jasné před týdnem, končí v Champions League, do níž se porobila po devatenácti letech, mezi vyřazenými celky. Už o víkendu však začne šturm za zásadním jarním úkolem, tedy pokusem dostat se minimálně na druhé místo v tabulce domácí soutěže. První duel ji čeká na Slovácku.