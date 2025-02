Vrba? Slyšel jsem dvě verze. Jestli platí druhá, ať se jde Líšeň vycpat

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Páni, Pavel Vrba končí v Líšni bez odehrání jediného soutěžního duelu. Dost mě to zaskočilo. Je to škoda pro celej náš fotbal, protože šlo o dobrej hec. Všichni byli zvědaví, co Pavel s Brňáky provede, jestli ten pidiklub dostane do ligy. Mám dojem, že navzdory nezdarům v posledních letech, má pořád renomé. Přitom v kariéře uspěl jen v Plzni. Nicméně změnil náš fotbal, donutil ligu útočit. A to mu nikdo nezapomene, proto má pořád respekt.