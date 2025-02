Pohřeb milovaného tenisového trenéra Fencla: Dojemné vzpomínky kamaráda

Na kurtu uměl poradit, v zákulisí zase vlídným slovem pohladit. Smrt trenéra a skvělého chlapa Jiřího Fencla (†54), jenž v neděli 26. ledna podlehl těžké chorobě, rozplakala tenisovou rodinu! Včera mu nejbližší a kamarádi přišli do Strašnic dát poslední sbohem.

Vedle katafalku s hnědou rakví v obležení rozkvetlých věnců se k řečnickému pultíku pár vteřin po druhé odpoledne postavil Fenclům blízký přítel Lukáš Březina. V první řadě před ním seděla Fenclova rodina, vedle nich dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek (46) a někdejší čtvrtá nejlepší deblistka světa Lucie Hradecká (39) s manželem Davidem Vydrou (52).

Za nimi už všichni stáli. Hvězda hvězd Petra Kvitová (34) s mužem Jiřím Vaňkem (46), fedcupový kapitán Petr Pála (49), dlouholetý šéf I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda (72), někdejší superstar Iveta Benešová (42) i nynější komentátorka Andrea Hlaváčková (38).

Všichni s lesklýma očima tiše hltali každé Březinovo slovo. A vzpomínali. „Poprvé jsme se s Jirkou poznali v roce 1985 na turnaji starších žáků. Jako já byl velkým fandou do počítačů. Chtěl jsem s ním vyměnit kazety s hrami. On vytáhl dva kufříky a bez sebemenšího problému mi je půjčil. Vzniklo tak přátelství, které trvalo čtyřicet let,“ řekl Březina chvějícím se hlasem.

Šikula na všechno

S partou kamarádů hráli hokej na legendární štvanické nudli. „Na konci jsme se snažili pálit golfákem. Nikdo z nás nezvedl puk, jen Jirka střílel nahoru jako hokejista,“ zdůraznil Březina, že Fenclovi šlo všechno, na co sáhl.Programoval a tenisovou komunitu v roce 2011 povznesl výsledkovou aplikací Resultina. „Gratulovali nám k ní borci jako Ivaniševič či Heninová,“ připomněl Březina. „Jirka by řekl, že jsme úspěchu dosáhli společně, skutečnost je ale taková, že to byla hlavně jeho práce,“ dodal.

Do posledních sil hráli s Fenclem golf na jeho oblíbeném hřišti na Karlštejně. „Tam byl nejšťastnější. Za tok hraní měl hendikep pod deset. Rychleji to zvládli jen Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem ,“ řekl Březina.

Nejhodnější z hodných

Nejvíc si na něm ale všichni vážili lidství. „Všichni jsme měli veliké štěstí, že jsme Jirku potkali. V našich srdcích zůstane navždy. Byl to mimořádně hodný člověk, který nevyhledával konflikty, ale předcházel jim.“

Tenis přišel o velkou persónu. Na poslední cestu jej z reproduktorů vyprovodili milovaní Depeche Mode a jejich magické skladby »Never Let Me Down Again« a »Enjoy The Silence«. A taky modlitba »Ave Maria« v podání nenapodobitelného Andrey Bocelliho…