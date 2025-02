Přítel Vondráčkové Polívka: Zásadní rozhodnutí!

Bojovník MMA Zdeněk Polívka (26), který tvoří pár se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, (44) skončil nedávno v nemocnici, kde mu šlo o život. Nyní se rozpovídal o svém dalším směřování.

Přítel Vondráčkové byl v plné přípravě na prosincový zápas. Ale pak přišel šok! Polívka v prosinci skončil na oddělení ARO, kde ho lékaři museli dokonce resuscitovat. „Bylo to šílené, pořád mi bylo zle, ale nechtěl jsem to rušit, zápas jsem ze všech možných důvodů nutně potřeboval, hlavně kvůli sobě… Jsem člověk, co si huntuje zdraví, ať už je v přípravě, nebo ne. Šel jsem tomu trochu naproti,” prohlásil pro fights.cz.

Jak se vůbec takový sportovec, profesionální zápasník bojových sportů dostane až do špitálu? „V průběhu přípravy jsem měl nějaké zdravotní potíže. Myslel jsem si, že jde pouze o několikadenní virózu, tak jsem to začal řešit. Ale z několika dnů se staly tři týdny. Chtěl jsem dokončit přípravu a za každou cenu nastoupit. Až později jsem se dozvěděl, že jsem přechodil zápal plic a nějaké další věci.”

Vrátí se ještě do klece? Ano, ale... Polívka je bojovník každým coulem a o návratu velmi přemýšlel, nakonec dospěl k zásadnímu rozhodnutí. S vedením Oktagonu se snaží vyjednat přesun do jiné váhové kategorie. „Chtěl bych do polotěžké, zkusit nový začátek, nový start… Potřebuju nějaký nový vítr, novou motivaci.” Naposledy bojoval v Manchesteru v domluvené váze do 86 kilogramů. „Už to jsem dával hodně stěží. A to jsem nebyl moc těžký, byl jsem v docela dobré formě. I tak jsem se hodně trápil.”