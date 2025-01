Krasobruslař Kirsanov nasedl do letadla smrti a… Zachránil život své manželce!

Na začátku stálo rozhodnutí, kdo z manželského páru Natalja Gudinová a Alexandr Kirsanov poletí se svými krasobruslařskými svěřenci do Wichity, a kdo zůstane doma. Do Kansasu se nakonec vydal Kirsanov. A své ženě tím zachránil život. Ten jeho bohužel vyhasl na palubě letadla, které se nad Washingtonem srazilo s vojenskou helikoptérou a zřítilo se do ledové řeky Potomac.

Natalja Gudinová a její manžel Alexandr Kirsanov trénovali dva mladé krasobruslaře. Před cestou na národní rozvojový přípravný kemp do města Wichity ve státě Kansas měli na výběr: Jeden odcestuje z páru a druhý zůstane doma. Pár se nakonec rozhodl, že odcestuje Saša. Tehdy však on ani jeho žena netušili, že na palubě letadla z Kansasu do Washingtonu na bývalého krasobruslaře čeká smrt.

Natalja se svým mužem mluvila naposledy ve středu odpoledne, když byl u brány na národním letišti Wichita Dwight D. Eisenhower. „Je čas nastoupit na palubu,“ řekl jí Saša do telefonu. Domluvili se, že se jí znovu ozve, až přistane ve Washigtonu. K hovoru už ale nikdy nedojde.

„Ztratila jsem všechno. Ztratila jsem manžela. Ztratila jsem své svěřence. Ztratila jsem přátele,“ řekla zdrcená Gudinová. Natalja se o havárii dozvěděla od matky jiného krasobruslaře. Rozhodly se ihned jet do Washingtonu. Celou noc zůstala vzhůru doufajíc, že se dočká dobré zprávy. Ráno ale záchranáři utnuli veškeré naděje, když oficiálně změnili status záchranné akce na vyprošťovací. Znamená to, že nepočítají s tím, že by někdo přežil.

Teď už Natalja jen bezmocně čeká na informace o ostatcích svého milovaného muže. „Potřebuji svého manžela zpátky,“ řekla zdrceně. „Potřebuji zpátky jeho tělo,“ dodala Gudinová, která nejspíš navždy bude uvažovat nad tím, že v letadle smrti málem cestovala ona.

Hororová srážka letadla s vrtulníkem ve Washingtonu: Na palubě byli mistři světa!