Matka NHL hvězdy Dobeše vypráví: Nechtěl bruslit, tak bylo jasno. Bude brankářem!

V Havířově si mohou vylepit na městskou ceduli přízvisko: „Líheň hvězd NHL“! Po Davidu Pastrňákovi (28) se objevila další hokejová star. Brankář Jakub Dobeš (23) udivuje v zámořské lize svými brankářskými výkony. Začátky ale nebyly snové, jak prozradila jeho matka Viera (50).

Viera Dobešová je bývalá krasobruslařka. Její manžel Zdeněk byl hokejový brankář Vítkovic a Olomouce. Když se jim narodil syn Jakub, přáli si, aby hlavně uměl bruslit. „Když jsem Kubíka vzala poprvé na led, tak mi spadl. A pak už na brusle nechtěl. Takže jsme ho nechali být, asi jsem ho na led vzala moc brzy,“ popsala první bruslařské začátky matka pro denik.cz.

„Měl asi dva a půl roku,“ pokračuje Dobešová. Jenže hokej v Jakubově krvi koloval zkrátka od mala. „Po té první zkušenosti pak rok, možná rok a půl, na led nechtěl vůbec. Až jak jsme chodili na hokej za taťkou, tam viděl hokejisty a chtěl to znovu zkusit.“

Když v krvi proudí brankářství

„Na tréninku bylo hned vidět, že dopředu se mu moc jezdit nechce, jen tak se držel vzadu a chtěl chytat puky,“ vzpomíná Viera Dobešová. Se synem zkusila i první trénink krasobruslení, ale ihned šlo poznat, že s bruslařským umem díru do světa neudělá. Za to táta Zdeněk kladl Jakubovi na srdce v hokejových začátcích, ať se do brány necpe.

Když trenéři viděli, jak malý Jakub skáče v teplácích po pucích, oblékli ho do výstroje a bylo jasno: Bude brankářem! „V tichosti jsme přijeli z tréninku domů a taťkovi jsme opatrně oznámili, že se Kubovi v bráně moc líbí. Táta z toho nebyl moc nadšený.“ A dnes? Dnes si Jakub Dobeš podmaňuje NHL.