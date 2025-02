Stav sjezdařky Terezy Nové je po pádu a operaci mozku velmi vážný: Spí už 14 dnů

Tohle bohužel není pohádka o Šípkové růžence probuzené polibkem. Přítel Terezy Nové (27) by to moc rád také dokázal, ale musí procitnutí své lásky nechat v mučivé nejistotě na lékařích.

Sjezdařka Tereza si během kariéry poradila s covidem i s vyhřezlou ploténkou, jenže tohle zranění ohrožuje její život. V pátek 24. ledna ošklivě spadla při tréninku na sjezd na obávaném kopci Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu. S krvácením do mozku byla vrtulníkem dopravena do nemocnice v bavorském Murnau, kde podstoupila operaci vedoucí ke snížení otoku mozku. Poté byla uvedena do umělého spánku a v něm se nachází už předlouhých čtrnáct dnů.

Co bude dál?

„Zranění je velmi vážné a Tereza dál zůstává v umělém spánku. Je stabilizovaná. Ohledně dalších věcí musí rozhodnout lékaři,“ napsal nyní Blesku její přítel, bývalý alpský lyžař a dnes trenér Ondřej Berndt (36). Od prvních chvil po úrazu je Tereze na blízku. „Budu ji navštěvovat každý den,“ sdělil Ondřej. Je to důležité a tuze prospěšné. Říká se totiž, že když v tomto stavu drží někdo blízký člověka za ruku, cítí to, i když to nemůže dát znát…