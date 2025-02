Neurochirurg ke stavu sjezdařky Nové: Spánek pomůže

Dlouhé dva týdny leží sjezdařka Tereza Nová v umělém spánku po hororovém pádu na sjezdovce Kandahar. Dotaz, který se laikovi poměrně snadno vkrade do mysli: Není umělý spánek až nebezpečný, když je v něm už tak dlouho? Naštěstí ne, naopak organismu ulehčuje a pomáhá!

„Organismus je ohrožován jinými traumaty a umělý spánek pacientovi pomůže, aby tělo nebylo vystavováno stresorům, které jsou s těžkým zraněním provázané,“ vysvětlil Blesku elitní neurochirurg, který si nepřál být jmenován.

Po 14 dnech tak není důvod být nervózní: „Doba umělého spánku není zásadní pro to, v jakém stavu se pacient probudí. Zásadní je, jaké části mozku a jak moc jsou poškozené. Ale ani detailní medicína neví, co přesně se v mozku odehrává. Je to mimořádný stav.“

Nová utrpěla zranění hlavy při sjezdařském tréninku v Garmisch-Partenkirchenu v pátek 24. ledna. Poté co po pádu skončila v záchranných sítích, byla dopravena vrtulníkem do nemocnice, kde podstoupila vyšetření a o den později absolvovala operaci mozku. „Zranění je velmi vážné a Tereza dál zůstává v umělém spánku. Je stabilizovaná. Ohledně dalších věcí musí rozhodnout lékaři,“ napsal Blesku její přítel, bývalý alpský lyžař a dnes trenér Ondřej Berndt (36).

