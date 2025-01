Sjezdařka Nová leží po pádu v kómatu a přítel Ondra je u ní: Strach o lásku

Celý svět se úpěnlivě modlí za slečnu z Plzně. Sjezdařka Tereza Nová (26) se škaredě rozbila při pádu během tréninku na závod SP v Garmisch-Partenkirchenu. Bojuje o život v kómatu.

Bavorsko, masiv Wetterstein, sjezdovka Kandahar. Tady se to v pátek Tereze stalo. Vrtulník transportoval bezvládné tělo mladé ženy s krvácením do mozku do špitálu. „Tereza byla s poraněním hlavy převezena do nemocnice v okolí. Podrobuje detailním vyšetřením a je pod dohledem špičkových lékařů,“ oznámil mluvčí lyžařského svazu Tomáš Haisl.

V sobotu došlo na nezbytný chirurgický zákrok. „Tereza Nová v nemocnici v německém Murnau podstoupila operaci vedoucí ke snížení otoku mozku. Je v umělém spánku, ve kterém zůstane tak dlouho, dokud to lékaři uznají za vhodné,“ informoval Haisl a dodal: „Všichni na Terezu myslíme a přejeme jí brzké uzdravení a hodně sil.“

Každý den…

Nic jiného si nepřeje ani její přítel, bývalý alpský lyžař a dnes trenér Ondřej Berndt (36). V Murnau se dívá, jak jeho láska spí, slyší její dech a drží ji za ruku. „Ano jsem tady a budu ji navštěvovat každý den. Stav je stejný jako v sobotu. Tereza je stabilizovaná,“ napsal Ondřej Blesku. V obavách netuší, kdy ta chvíle nastane, ale vyhlíží okamžik, v němž Terezka otevře oči a vrátí se mu do světa, ve kterém má 6. února narozeniny.