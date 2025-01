Karambol Nové: vážný pád dívky, která se nebojí. Co bude s Ledeckou?

Utržený vaz v koleni. Natržená ledvina. Vyhřezlá ploténka. Zlomený palec. Tereza Nová si už v minulosti natvrdo vyzkoušela rizika profese závodní lyžařky. Přesto se v posledních dvou letech s otevřenou myslí naplno pustila do adrenalinu rychlostních disciplín.

„Není to, že bych stála na startu a bála se, že to pojede někde moc rychle. Většinou se spíš bojí ti, co se na mě dívají,“ usmívala lyžařka se v nedávném podcastu centra sportu ministerstva vnitra Olymp. „Jestli někomu vadí se dívat na to, jak se ostatní lidi zraňují nebo padají, tak to může být problém. To já naštěstí nemám. Nejsem člověk, který by viděl někoho spadnout a řekl: Tak tam já teda nejedu!“

V pátek při tréninku sjezdu na sjezdovce Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu ale během jediného zlého momentu byla v největších nesnázích své kariéry. Po tvrdém pádu ji vrtulník transportoval do nemocnice v Murnau, kde v sobotu podstoupila operaci, při níž se lékaři snažili snížit otok mozku.

„V tuto chvíli je v umělém spánku, ve kterém zůstane tak dlouho, dokud to lékaři uznají za vhodné,“ sdělil manažer svazové komunikace Tomáš Haisl.

Je to těžká rána pro bojovnici, která si dosud trvala na svých sportovních touhách i ve značně obtížných podmínkách české sólistky ve Světovém poháru.

„Vždycky tam byla finanční otázka, jestli ten sport budu moct dělat. Ale moji rodiče to zvládli,“ vyprávěla Nová v podcastu Olympu. „Snažíme se hledat nějaké větší týmy, ke kterým se můžu připojit. Většinu příprav jsem poslední roky odjezdila s kluky, pak se snažíme hledat týmy, které jsou ochotné nás k sobě vzít.“

K finančním potížím se často přidávaly i ty zdravotní. Asi zatím nejhorší nehodu Nová zažila v roce 2021, když si v tréninku paralelního slalomu v italském Toblachu při pádu poranila ledvinu. „Napřed to vypadalo, že to bude v pohodě, jenom jsem se nemohla nadechnout a myslela jsem si, že jsou to naražená žebra, nenapadlo by mě, že budu mít natrženou ledvinu. Až když jsme se vrátili do ubytování a začala jsem převlékat do civilu, takže jsem se začala více hýbat, začalo mi být špatně, navíc jsem v moči měla krev,“ líčila Nová.

Vynechání Ledecké? Částečně prevence

Byl to pro ni přelomový moment. Povaha zranění ji donutila přemýšlet o smyslu další sportovní kariéry. Ze zážitku vyšla posílená a hned další zimu si v Pekingu splnila přání startovat na olympijských hrách.

„Když jsem si natrhla ledvinu, byla jsem zklamaná z celého sportu, chtěla jsem se na to vyprdnout. Bylo to rok před olympiádou, táta mě přesvědčil, abych to ještě zkusila. Začalo mě to zase bavit,“ líčila Nová v podcastu Olympu. „Olympiáda byla splněný dětský sen, ale zároveň to byl střet s realitou, že je na tom pracovat, že k světové úrovni mám ještě co dohánět.“

Další energii jí dalo rozhodnutí od minulé sezony zkusit štěstí ve světě rychlostních disciplín, kterým se dosud vážně nevěnovala. Šla podobnou cestou jako Jan Zabystřan, kterému však situaci usnadnily výhodně podmínky u lyžařské značky Kästle a spolupráce s elitním německým týmem.

„Mě rychlostky vždycky bavily, odmalička. Nikdy jsem to moc netrénovala, ani v žácích, ani v juniorech. Myslím si, že mi to vždycky docela šlo,“ vysvětlovala Nová.

V aktuální sezoně zatím kombinovala starty ve Světovém poháru a Evropském poháru. Jeden ze svých cílů zimy si splnila pátým místem ve sjezdu Evropského poháru v Zauchensee. Ambici bodovat ve Světovém poháru byla nejblíž v super-G ve Svatém Mořici, kdy ji do třicítky scházelo 52 setin sekundy.

„Za Ester Ledeckou je to jediná závodnice schopná startovat ve sjezdu Světového poháru. Nikoho jiného už nemáme,“ říká sportovní ředitel alpského úseku Jan Fiedler.

Teď jde hlavně o to, aby se Nová co nejlíp zotavila.

Víkendové závody v Garmisch-Partenkirchenu vynechala i Ester Ledecká. Ozvaly se jí chronické potíže se zády, s nimiž bojuje celou kariéru, a které ji komplikovaly už úvod sezony v americkém Beaver Creek.

„Bylo to částečně preventivní rozhodnutí, protože nechtěla riskovat, že by se něco stalo před mistrovstvím světa,“ rřekl Fiedler. „Ono se jí to občas ozve. Lyžař je vystavený hodně extrémním silám.“

Ledecká má ještě přibližně týden na to dát se dohromady. První oficiální trénink sjezdu se na světovém šampionátu v Saalbachu-Hinterglemmu koná v úterý 4. února.