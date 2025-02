Tenistka Hlaváčková rozesmála fanoušky: Takhle zatočila s ječným zrnem!

Grandslamová šampionka Andrea Sestini Hlaváčková (38) sice kariéru pověsila na hřebík, ale o své fanoušky nepřišla. Na sociálních sítích pro ně věrně glosuje momenty ze života a z jejího nedávného řešení menšího zdravotního problému šli někteří sledující do kolen.

Andrea na sociálních sítích ukázala obrázek, z nějž je zřejmé, že ji trápí ječné zrno. „Jsem si ráno říkala, co s tím,“ přiznala. „Jako s tím okem, jo. Ne s tím zbytkem, na to už jsem si zvykla,“ smála se blondýnka, která se po konci kariéry stala maminkou na plný úvazek a fanouškům ráda ukazuje střípky ze svého života s italským manželem a dvěma roztomilými dcerkami.

Napuchlé oko ji ale nedrželo doma a vyrazila na lekci boxu. „Tak jsem šla do prostředí, kde to nikoho nepřekvapí,“ pobavila fanoušky. Mnohé z nich možná zaskočilo, že se křehká blondýnka rozhodla pro bojový sport. „Můj první trénink boxu. Trochu to bolí, ale dost mě to baví, tak uvidíme, kdy mi to příště zase vyjde,“ vysvětlila svým sledujícím Andrea, která na zdravotní problém humorně vyzrála.