Sparta jde na Ararat: klub vlastní boháč, který je ve vězení. Přijdou změny v sestavě
Tři zapeklitosti potřebuje překonat Sparta ve 3. předkole Konferenční ligy, do nějž dnes večer na Letné vlétne prvním duelem proti FC Ararat-Armenia. Pomoci jí v tom nemůže střeďák Markus Solbakken, který se poměrně překvapivě vrátil do kádru trenéra Briana Priskeho.
Nakráčel v lososovém triku na tréninkové hřiště na Strahově a pustil se do přípravy se spoluhráči. V minulých dnech byl přitom mimo kádr, značně intenzivně se probíral jeho definitivní odchod ze Sparty.
Mluvilo se o zájmu Legie Varšava, konkrétně se řešil přesun do italské Pisy, jíž na jaře jako hostující borec pomáhal s postupem do Serie A.
Jenže Nor Markus Solbakken, jenž přišel do Sparty před rokem a půl jako dlouho očekávaná posila, nenaplnil ambice i očekávání. Je zpět. „Je znovu součástí týmu,“ přikývl na předzápasové tiskovce před Araratem Brian Priske.
Podle zákulisních informací je právě on hodně zvědavý, v jakém stavu se elegán s vlnitými vlasy nachází. Na verdikt a poznání si však bude muset počkat. „Měl menší zranění, a tak nebude nyní pro zápasy k dispozici,“ prozradil kouč. Navíc v poháru by stejně nemohl záložník naskočit, protože není na soupisce pro 3. předkolo.
Soupeř je zastřený tajemstvím
Dnes tak rozhodně nepomůže s řešením tří úkolů stojících před rudými.
Zaprvé je to pozice jasného favorita. I když má Ararat pár borců se zkušeností z portugalské ligy, síla by měla být jednoznačně na straně domácích. „Se vší úctou k soupeři bychom to měli zvládnout. Jsme favorit na papíře, všichni to tak vnímají. Věřím, že to zvládneme,“ pronesl zkušený stoper či wingbek Jaroslav Zelený.
Zadruhé jde o samotnou přípravu na utkání. Ararat je zastřený tajemstvím. Ví se, že ho vlastní jeden z nejbohatších Arménů, který je však nyní ve vězení. Celek vede nový trenér, proběhly personální změny. „Můžeme vnímat, že je těžší sehnat informace, ale my jich máme dostatek na to, co potřebujeme. Viděli jsme tři zápasy, případně jsme měli videa z předchozích působišť některých hráčů,“ popsal Priske, jak jeho štáb získal vědomosti o protivníkovi.
„Je to trochu neznámá i z důvodu, že přebudovali tým, takže není možné použít videa z minulé sezony. Materiálu moc není, ale bude nám to muset stačit. Viděli jsme, že trochu odcházejí ve druhé části druhého poločasu, takže na ně musíme vlítnout ve velké intenzitě,“ nastínil Zelený. A Priske přitakal: „Chceme prezentovat, že jdeme z ligy, která je intenzivnější, to budeme chtít ukázat. Plánujeme být dominantní na balonu i bez něj, hrát rychle. Pomůže nám stadion díky trávě, kterou máme lepší, i fanouškům. Už zápas s Aktobe nám předvedl, že když hrajeme, jak chceme – tedy rychle s rychlým přechodem – na soupeře to platí.“
Třetí otázkou bude (jako vždy), jak správně navolit sestavu. Sparta dává jasný důraz na domácí soutěž, v neděli hraje těžký duel s Olomoucí, již v minulém ročníku porazila pouze jednou ze tří pokusů. Ze dvou domácích setkání se Sigmou vydolovala pouhý bod, navíc s ní padla ve finále poháru.
„Změny budou,“ vyřkl Priske. Dá se očekávat, že udrží stálice Petera Vindahla, Jana Kuchtu, Emmanuela Uchennu, do hry se zřejmě vrátí klíčový střeďák Kaan Kairinen. Uvidí se, zda nedostane čas na oddych kapitán Lukáš Haraslín, jenž je zatím čtvrtým nejvytíženějším hráčem v sezoně.
„Musíte si počkat, sestavu se dozvíte klasicky hodinu před výkopem,“ usmál se kouč.
Vytížení hráčů Sparty v nové sezoně
Jméno (post)
Zápasy
Minuty
Peter Vindahl (brankář)
5
489
Emmanuel Uchenna (stoper)
5
457
Jan Kuchta (útočník)
5
397
Lukáš Haraslín (křídlo)
5
375
Kaan Kairinen (záložník)
4
369
Pavel Kadeřábek (wingbek)
4
321
Jaroslav Zelený (stoper, wingbek)
4
306
Elias Cobbaut (stoper)
3
296
Albion Rrahmani (útočník)
5
283
Lukáš Sadílek (záložník)
4
271
Zdroj: Wyscout