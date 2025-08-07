Fotbalové přestupy ONLINE: Rigo v Anglii nebyl, chystá se na Austrii
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Podle některých českých i britských médií byl TomášRigo ve středu osobně v Anglii řešit svůj přestup do Stoke City. Podle informací iSportu to není pravda, slovenský záložník Baníku absolvoval v Ostravě klasicky předzápasový trénink a chystá se na utkání s Austrií Vídeň. Což ale nevylučuje fakt, že o transferu kluby podle našich zdrojů již pár dní jednají.
Japonský fotbalový reprezentant Ricu Doan přestoupil z Freiburgu do Frankfurtu a zahraje si s ním Ligu mistrů, která jeho dosavadnímu týmu těsně unikla. Eintracht zaplatil za sedmadvacetiletého křídelního hráče podle magazínu Kicker 21 milionů eur (516 milionů korun).
Chelsea poslala hostovat mladého španělského fotbalistu Marca Guia do týmu nováčka Premier League Sunderlandu. Oba anglické kluby to oznámily v prohlášení.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
Brankář Václav Hladký bude mít v Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka anglické ligy míří slovenský reprezentant Martin Dúbravka z Newcastlu, uvedla televizní stanice Sky Sports. Burnley hledalo posilu do branky poté, co odešel James Trafford, který se po dvou letech vrátil do Manchesteru City.
Pětatřicetiletý německý útočník Thomas Müller si po odchodu z Bayernu Mnichov prodlouží fotbalovou kariéru v zámořské lize MLS v dresu Vancouver Whitecaps. Mistr světa z roku 2014 podepsal s kanadským klubem smlouvu do konce letošní sezony s opcí na další rok. „Těším se, že přijedu do Vancouveru a pomůžu týmu vyhrát titul. O městě jsem toho slyšel mnoho dobrého, ale přicházím hlavně kvůli vítězstvím. Whitecaps, pojďme se zapsat do historie,“ uvedl Müller v klubovém prohlášení.
Pátou letní posilou AC Milán se stal švýcarský záložník Ardon Jashari, který přestoupil z FC Bruggy. Podle médií za něj italský velkoklub zaplatil 37 milionů eur (909 milionů korun), což dělá z odchovance Lucernu třetího nejdražšího švýcarského fotbalistu všech dob. V Miláně podepsal Jashari smlouvu na pět let.
Spartu oficiálně opouští Victor Olatunji. Nigerijský úočník míří do americké MLS, kde bude hrát za Real Salt Lake. Na Letné strávil dvě sezony, vstřelil 20 soutěžních gólů.
Po jediné sezoně opustil záložník Kiernan Dewsbury-HallChelsea a přestoupil do Evertonu. Liverpoolský klub podle médií za šestadvacetiletého anglického fotbalistu zaplatil kolem 25 milionů liber (téměř 705 milionů korun). Dewsbury-Hall podepsal v novém působišti pětiletou smlouvu.
Fotbalisty druholigového nováčka z Kroměříže převzal trenér Lukáš Kříž, který dosud vedl tým do 19 let Zbrojovky Brno. Úkolem nástupce odvolaného Richarda Poláka bude záchrana v druhé nejvyšší soutěži, uvedl klub na svém webu. Mužstvo je po třech odehraných zápasech zatím bez bodu. Polák skončil na lavičce Hanácké Slavie v úterý. Kříž nastoupil den poté a povede tým již v pátečním utkání na hřišti Sparty B. Kroměříž naposledy v neděli utrpěla debakl 0:5 ve Vlašimi.
Útočnice ženské reprezentace Aneta Polášková odchází ze Sparty a bude hrát bundesligu za nováčka z Norimberku. O přestupu třiadvacetileté hráčky a nejlepší střelkyně vicemistrovského celku z minulé sezony informoval pražský klub na svém webu. Polášková v uplynulém ročníku nastřílela ve 20 zápasech 14 gólů, v celé soutěži ji předčila pouze hvězda mistrovské Slavie Kateřina Svitková s 23 brankami. Do Sparty přišla vloni v létě ze Slovácka, kde odehrála čtyři sezony s bilancí 65 ligových startů a 25 gólů.
Sága Benjamina Šeška nabírá další rychlý spád. Na začátku léta byl blízko Arsenalu, poté o něj vehementně usiloval Newcastle. Do hry se však vložil Manchester United, který nakonec talentovaného Slovince podle všeho ukořistí. Útočník se s Red Devils měl domluvit na osobních podmínkách, zbývá jen dohoda mezi kluby, přičemž United už dříve avizovali, že Lipsku požadovanou sumu vyplatí.
Pro Newcastle je to tak nejspíš další velké zklamání na přestupovém trhu. Dean Huijsen, Joao Pedro, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo či Hugo Ekitike. O tato jména se klub ze severu Anglie zajímal, všechna ale zamířila na jiné adresy a je téměř jisté, že se do výčtu zařadí i Šeško.
Zprávy ze dne 5. srpna 2025
Pavlu Šulcovi přibyl po přestupu z Plzně do Lyonu v týmu Olympique konkurent do zálohy. Francouzský prvoligový klub přivedl z Liverpoolu anglického reprezentanta do 21 let Tylera Mortona, za kterého podle BBC zaplatil 15 milionů liber (asi 424 milionů korun). Dvaadvacetiletý Morton prošel mládežnickou akademií Liverpoolu a v seniorském týmu debutoval v roce 2021. Do áčka Reds se ale natrvalo neprosadil, připsal si v něm 14 startů ve všech soutěžích. S anglickou jednadvacítkou letos v létě získal titul mistrů Evropy.
U fotbalistů Pardubic nebude v této sezoně Chance Ligy pokračovat německý útočník André Leipold. Vedení východočeského klubu na sociálních sítích oznámilo, že třiadvacetiletého hráče uvolnilo na roční hostování s opcí na přestup do nizozemského druholigového Helmondu.
Spekulace jsou potvrzeny! Reprezentant Vladimír Coufal po konci smlouvy ve West Hamu posílil Hoffenheim. Jako náhradu za Pavla Kadeřábka si bundesligový celek vyhlédl jeho krajana. S německým klubem podepsal smlouvu na nadcházející sezonu, potká se v něm s Čechy Adamem Hložkem a Robinem Hranáčem. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Richard Polák skončil po pouhých třech soutěžních zápasech na lavičce fotbalistů Kroměříže. Do role hlavního kouče se posunul Václav Stráník, zůstává i zbytek realizačního týmu. Nováček druhé ligy o tom informoval na webu. Kroměříž v úvodních třech utkáních soutěže nezískala ani bod, naposledy v neděli utrpěla debakl 0:5 ve Vlašimi. „K tomuto rozhodnutí nás vedly neuspokojivé výsledky i výkony týmu, které nenaplnily naše ambice. Po vzájemné diskuzi jsme se s trenérem shodli, že změna na této pozici je v tuto chvíli nejlepším řešením," uvedl předseda klubu Martin Bsonek.
Útočník Timothy Weah po dvou letech opustí Juventus a bude hrát za Marseille, jehož dres na sklonku fotbalové kariéry oblékal jeho slavný otec. Pětadvacetiletý americký reprezentant podle italských médií už odletěl ze soustředění turínského klubu do Francie. V Marseille by měl Weah nejprve hostovat za dva miliony eur (49 milionů korun) a poté do Olympique přestoupit za 14 milionů eur (344 milionů korun). Na bonusech by Juventus mohl získat ještě čtyři miliony eur (98 milionů korun).
Slavia přivedla brankářský talent z Leverkusenu. Osmnáctiletý Oleksandr Petrenko podepsal smlouvu do 30. června 2029. Mládežnický reprezentant Ukrajiny, který chytal v Bayeru za U19, se připojí k B-týmu „sešívaných“. Za slávistickou rezervu už odchytal přípravný zápas proti Baník Most-Souš (6:0). „Má zkušenosti z bundesligového Leverkusenu, zapadá nám do koncepce gólmanů, které chceme přivádět. Věříme, že ve spojitosti s dalšími brankáři, kteří nám vyrůstají v akademii, bychom z toho mohli v budoucnu těžit a profitovat,“ komentoval posilu pro klubový web výkonný ředitel sportovního úseku Přemysl Kovář.
Útočník Son Hung-min bude po odchodu z Tottenhamu pokračovat v kariéře v klubu Los Angeles FC. Podle amerických médií za třiatřicetiletého kapitána korejské reprezentace zaplatí kalifornský klub 26 milionů dolarů (553 milionů korun), což bude nový přestupový rekord MLS.
O blížícím se transferu informovaly například GiveMeSport a ESPN. Dosavadní přestupní rekord MLS je 22 milionů dolarů (468 milionů korun), za něž letos v únoru posílil Atlantu z Middlesbrough útočník Emmanuel Latte Lath z Pobřeží slonoviny.
Jablonec posílí Slovák Kevin Švehla z Ružomberoku. Dvacetiletý záložník hrál v posledních dvou sezonách třetí nejvyšší slovenskou soutěž.
Reprezentant Vladimír Coufal by měl po odchodu z West Hamu posílit Hoffenheim. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj už je dvaatřicetiletý český obránce v Německu, kde absolvuje zdravotní prohlídku a podepíše smlouvu. O zájmu Hoffenheimu o Coufala deník Sport již dříve informoval.