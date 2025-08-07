Předplatné

Sport Magazín: světová blokařka Jehlářová i aktuálně nejlepší fotbaloví trenéři

Sport Magazín a rozhovor s hvězdou volejbalové reprezentace Magdalénou Jehlářovou
Titulní strana pátečního Sport Magazínu s hvězdou volejbalové reprezentace Magdalénou Jehlářovou
Tomáš Chorý se stal ústřední postavenou závěrečných minut zápasu Slovácko - Slavia
České volejbalové reprezentantky se mohou opírat o výkony dvaadvacetileté Magdaleny Jehlářové
Brankář Slovácka Milan Heča v souboji se slávistickým útočníkem Tomášem Chorým
Blokařka Magdaléna Jehlářová (23)
Tomáš Chorý byl za úder na Milana Heču vyloučen, navíc zavinil pokutový kop v nastaveném čase...
Blokařka Magdalena Jehlářová
Volejbal
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s hvězdou volejbalové reprezentace Magdalénou Jehlářovou. Sestavili jsme žebříček nejlepších fotbalových trenérů za poslední rok. O varovných signálech uvnitř dětského těla pojednává nový díl podcastu Branky, děti, rodiče. Svůj prostor si vydobyli Anna Satoranská nebo Tomáš Chorý.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Rozhovor: Magdaléna Jehlářová / hvězda volejbalové reprezentace

Top10: Nej fotbaloví trenéři / za poslední rok

Rozhovor: Marie Skalská & Nikola Vojtášková / Branky, děti, rodiče

Uniklo z facebooku: Tomáš Chorý / hříšník fotbalové Slavie

Z jiného úhlu: Anna Satoranská / o tetování

TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana pátečního Sport Magazínu s hvězdou volejbalové reprezentace Magdalénou Jehlářovou

