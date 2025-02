Ledecká nakupuje luxusní byty od fotbalistů. Po Bergrovi má kvartýr od Ujfalušiho za 64 milionů!

as

Úžasně jezdí na snowboardu i na lyžích, umí i na windsurfingu. Jenže pokud jde o nemovitosti, miluje Ester Ledecká (29) fotbal. Vždyť od slavného fotbalisty koupila už druhý byt – tentokrát od Tomáše Ujfalušiho (46). Cena? 64 milionů korun!

Sama to na sebe naprášila. Po bronzovém sjezdu na MS v Saalbachu na dotaz, zda má doma ještě vůbec místo na haldy trofejí, se smíchem reagovala: „No jéje. Já jsem si teď koupila větší byt, abych si tam mohla narvat víc medailí, takže prostor bude. Kdyby nebyl, nějaký si udělám, to nebude problém!“

Standardní cena

Pohled do veřejného seznamu katastru nemovitostí odhalil, že Ester si opravdu pořídila nové bydlení v historickém centru Prahy, jen pár stovek metrů od svého trvalého bydliště. Ke koupi došlo už v srpnu 2024 a prodejcem byl... bývalý reprezentační kapitán Ujfaluši! Kvartýr v baráku stojícímu kousíček od luxusní ulice Pařížská má úctyhodnou rozlohu 359 metrů čtverečních a Ledeckou přišel na 64 milionů Kč! Že je to přestřelené? Kdepak, standardní částka pro Prahu 1, kde se cena za metr čtvereční aktuálně pohybuje v rozmezí 150 až 210 tisíc Kč. »Ujfi« svůj příbytek Ester střelil za 178 tisíc za m2.

Bejvák u Národního

Už před čtyřmi roky si přitom hvězdná sněhová obojživelnice pořídila byt kousek od Národního divadla, a to od jiného fotbalového bouráka Patrika Bergra (51). Apartmán o rozloze 187 m2 s obří terasou (48 m2) k tomu ji přišel na 34 820 000 korun. Využívat jej však pomohla až od léta 2022, kdy vypršela smlouvu tehdejšímu nájemníkovi.

A kdo to všechno platí?

Čarovat umí nejen na svahu, ale i s financemi! Jak to ta holka dělá, že si může pořizovat tak drahé kvartýry? Už když si před čtyřmi lety kupovala Bergrův bejvák, celých bezmála 35 milionů zaplatila bez hypotéky a půjček! „Prostředky na úhradu kupní ceny nabyl kupující z úspor,“ prozradila smlouva. Jenomže na lyžích a prkně vyjezdila Ester do té doby »jen« 21,2 milionu. Platil snad za ni slavný táta Janek Ledecký (62)?

Spíše to vypadá na peníze od sponzorů, kteří ročně do Ester napumpují odhadem 40 milionů korun. Pravda, výdaje na provoz jejího týmu jsou také obrovské, ale i tak jí nejspíš hodně zbude. A teď je to tu znovu! Ledecká dle kupní smlouvy platila Ujfalušimu 44 milionů bezhotovostním převodem z vlastních zdrojů – zbylých 20 milionů pak pokryla hypotéka u ČSOB Hypoteční banky.

Nicméně tučná částka jí nejspíš velice brzy opět přistane na kontě, protože »Bergrův« byt je přes realitní kancelář na prodej. Cenu Ester vyčíslila na 42 500 000 Kč. Podaří se jí na apartmánu vydělat přes sedm »melounů«?