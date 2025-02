Slavný moderátor zmátl Ledeckou: Omluva za naději!

Tahle kauza rozdmýchala vášně především v táboře podporovatelů Ester Ledecké (29). Moderátor rakouské stanice ORF uvedl českou obojživelnici během přímého přenosu v omyl. Namluvil ji, že by její dvě disciplíny neměly kolidovat na olympijských hrách. Po pár dnech přispěchal s omluvou.

Ester Ledecká získala senzační bronz na mistrovství světa v rakouském Saalbachu. Po dojezdu jí zastavila místní televize ORF s žádostí o rozhovor. Samozřejmě neodmítla. Známý moderátor Rainer Pariasek se ptal na její pocity po zisku prvního cenného kovu v alpském lyžování z MS. Jenže ke konci rozhovoru dodal: „Je tu ještě jeden důvod k oslavě: program na příští olympijské hry byl změněn! Takže budete soutěžit v alpských a snowboardových disciplínách!“

Ledecká reagovala radostným skákáním a na senzační novinku odpověděla: „Je to fakt pravda? To je skvělé!“ Skvělé by to opravdu bylo, pokud by to byla pravda. Jenže se jednalo o omyl. Podle posledních zpráv zatím organizátoři stále nemají v plánu měnit program olympijských disciplín kvůli české obojživelnici.

„Opravdu se omlouvám za celý příběh. Tuto informaci jsem obdržel den předtím a nebyla zjevně pravdivá,“ kál se Pariasek po faux pas. Již k českému olympijskému výboru, fanouškům, týmu Ledecké a jejím sponzorům se ale přidali zástupci rakouských médií! Pariasek totiž ještě dodal: „Snad tento rozhovor povede k tomu, že prezident MOV Thomas Bach upraví program pro olympijské hry tak, aby Ester Ledecká skutečně mohla závodit v obou sportech.“ Tak co, pane Bachu?